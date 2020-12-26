Dönüşümde kredi limiti 200 bin lira

Kentsel dönüşümde vatandaşları en çok zorlayan bir sorun daha çözüme kavuşuyor. Dönüşüm için alınacak kredide düşük faiz uygulanacak miktar 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarılıyor. Bu da vatandaşın cebine aylık kredi ödemesi olarak 536 lira daha az ödeme olarak yansıyacak. Standart konutlar için halihazırda yıllık yüzde 4, aylık yüzde 0,33, faiz ödemesi yapılıyor. Dönüşecek bir evde müteahhit hak sahibinden 250 bin lira talep ettiğinde vatandaş 125 bin lirasını aylık 0,33 kredi ile 10 yıl vadede çekebiliyor. Üstünü de şu anki güncel faiz olan yüzde 1,40 ile kullansa faize ödeyeceği toplam tutar 160 bin 380 lira, ana para ve faiz tutarı ise 410 bin 380 liraya çıkıyordu. Aylık kredi ödemesi de 3 bin 419 lira olarak hesaplanıyordu. Kredide destek limitinin 200 bin liraya yükseltilmesi ile ise vatandaşın cebinden çıkacak olan faiz bakiyesi 96 bin liraya gerileyecek. Aylık taksit ödemesi 2 bin 883 liraya gerileyecek. Konu ile ilgili duyuruyu sohbet toplantısında bir araya geldiğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptı. Bakan Kurum, Türkiye’nin deprem gerçeğinden hareketle bundan sonraki süreçte daha çok kentsel dönüşüme enerji harcayacaklarını söyledi.

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TÜFE’YE ENDEKSİLİ FORMÜL DE MASADA

Kentsel dönüşüm projelerinde sosyal konut anlayışıyla; düşük faizle, TÜFE’ye endeksli uzun vadeli ödemeli, yerinde dönüşüm sağlayacak kolaylıklar da masada bulunuyor. Bakanlığın ‘riskli yapı’ ve ‘riskli alan’da yer alan evlerin dönüşümü kapsamında 125 bin TL’ye kadar düşük faiz desteği sağladığı Kentsel Dönüşüm Kredisi’nde limiti 200 bin TL’ye çıkarmak için çalışma yürüttüğünü anlatan Kurum, “Bugün 250 bin liraya hemen hemen bir ev yapılabilecek konumda. Dolayısıyla 200 bin lirasını uygun şartlarda kredi verecek hale getirecek adımı attık. Hazine ve Maliye Bakanımızla yaptığımız görüşme çerçevesinde onu çıkarmış olacağız” dedi. Bakanlık kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine Türkiye genelinde toplamda 4 milyar 370 milyon lira kira yardımı yaptı. Bakan Kurum, “Hak sahiplerine 145 milyon lira kredi faiz desteği verdik. Noter harcı, tapu harcı, damga vergisi gibi vergi harç ve ücretlerden muafiyet de sağladık, sağlıyoruz. Toplam 15.5 milyar lira kaynak kullandık” bilgisini de paylaştı.

2021’DE 25 MİLYARLIK PROJE

Bakanlık kentsel dönüşüm seferberliğini ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ hedefiyle daha da hızlandırdı. Bakan Kurum, “Türkiye’de 9.8 milyon bina, 28.6 milyon konut var. Bunun yaklaşık 6.7 milyonu risklidir. Bunun da yaklaşık 1.5 milyonunun acil dönüşüme girmesi gerekiyor. 2012’den bu yana; 1.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Dönüşüm ile 6 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Şu anda, ülke genelinde, sahada yatırım değeri 81 milyar TL olan 272 bin 261 sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. 2021 yılında da toplam bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projemize başlayacağız” dedi.

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11 ayda 456 milyarlık gayrimenkul satıldı

Son 11 ayda; 2.5 milyon gayrimenkul satıldığını ifade eden Kurum, şöyle konuştu: “456 milyar TL’lik işlem hacmiyle yıllık bazda rekora imza atıldı. İstanbul’da 351 bin, Ankara’da 200 bin, İzmir’de 134 bin gayrimenkulün satışının gerçekleştiği Ocak-Kasım 2020 tarihlerinde Türkiye genelinde; 10 milyon tapu ve kadastro işlemi yapıldı.”

TOKİ ve Emlak Konut’ta öncelik geri dönüşüm

Murat Kurum

Pandemiyle konutta tercihlerin değiştiğine işaret eden Bakan Kurum, “İnsan ve doğa merkezli projelerin geliştirilmesi öne çıkacak. İklim değişikliğinin etkisiyle insanlar çevre sertifikası olan evleri tercih edecek. Geri dönüşümden oluşmuş parke, boya, kapı öne çıkacak. Kentsel dönüşüm ve diğer projelerde TOKİ, halk ekmek fabrikasıdır. Doğru örnekleri yapacak ve piyasadaki hareketi yönlendirecek kabiliyete hazır. Emlak Konut orta gelir ve üstüne hitap eden projelerde bunu yapacak. TOKİ de alt gelir ve kentsel dönüşüm projelerinde bu örneklerin sayısını artırarak yapacak” diye konuştu.

Fikirtepe’de bütünsel proje ihalesi hazırlığı

Fikirtepe’de 60 bin kişiyi ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi’yle tüm altyapılarıyla beraber yatırım değeri 5 milyar lira olan 15 bin konutun inşasına başlayacaklarını belirten Murat Kurum, “Burada bütünsel proje yapacağız. Yükleniciler o projeye uygun inşaatlar yapacaklar. İhaleler arka arkaya yapılacak. Şubat-Mart gibi Fikirtepe’de inşaata başlamamız lazım. 3-4 yılda bitirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Poşet ücreti değişmeyecek

Bakan Kurum, 2017’de başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında 17 milyar TL ekonomik kazanç sağlandığını belirterek, “Plastik poşet kullanımını %80 azalttık. Poşet kaynaklı 190 bin ton atığın oluşumunu engelledik. 1.5 milyar TL tasarruf sağladık. Poşet ücretinde değişikliğe gitmiyoruz. Manavlarda, meyve reyonlarında ve fırınlarda ince poşetlerin yanında kese kâğıdı da yer alacak” dedi.

İstanbul’un yükünü Tarımköy azaltıyor

İnsanlarda, şehirden kaçış, kırsal alanda yaşama isteğinin ortaya çıktığını anlatan Kurum, sektöre, yeni dönemin ihtiyaçlarına göre üretim yapması çağrısında bulundu. İstanbul’un yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirten Bakan Kurum, kırsala dönmek isteyenler için Anadolu’da Tarımköy ve ahır projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Kurum, “45 ayrı projede 7.000 Tarımköy konutunun yapımını tamamladık. Elazığ’da 1.515, Malatya’da 654 tarımköy tipi konut ve ahır projesinin çalışmalarını yürütüyoruz” diye konuştu. Türkiye Çevre Ajansının kurulmasını da hatırlatan Kurum, insanı ve doğayı merkeze alan yeni bir inşa ve ihya dönemine girildiğine de dikkat çekti.