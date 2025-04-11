Dudullu’ya 165 milyon $’lık ticarethane

Konut, villa, ofis, iş, AVM, sanayi ve lojistik merkezleri gibi gayrimenkulün her alanında projeler üreten Akyapı, 3 yıl önce başlattığı ticarethane projelerinin en büyüğünü Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nin merkezinde hayata geçirdi. 310 bin metrekarelik inşaat alanında başlanan projede 555 adet bağımsız bölüm, dün itibarıyla satışa çıkarıldı. Akyapı Yönetim Kurulu Başkanları Mahmut Asmalı ve Hüseyin Dinçel, düzenlenen lansmanda projenin detaylarını açıkladı.

Mahmut Asmalı





4 PROJEYLE 21 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Ticarethane Dudullu, yaklaşık 8 bin kişiye tek başına istihdam sağlayacak. Metrekare fiyatının ise 2 bin dolar olduğu öğrenildi. Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, bugüne kadar yatırım yaptıkları 4 sanayi konseptli ticarethane projesiyle 21 bin kişiye istihdam sağlamayı ve ekonomiye büyük katkı vermeyi hedeflediklerini ifade etti. 4 ticarethane projesinde toplam 625 bin metrekare inşaat alanı ve 1.313 adet bağımsız bölümün yer aldığını kaydeden Asmalı, İstanbul’un en önemli lojistik ve üretim merkezlerinde bulunan bu projelerin son teknolojiye sahip alanlarda işini büyütmek isteyen şirket, imalathane, mağaza ve yatırımcılara hitap ettiğini belirtti.





SANAYİCİNİN TALEBİNİ DİKKATE ALDIK

Asmalı, Ticarethane Dudullu'nun yatırım bedelinin yaklaşık 165 milyon dolar olduğunu ve ciro beklentilerinin de 400 milyon dolar olduğunu söyledi. Asmalı, şöyle devam etti: “Ticarethane projelerini hayata geçirirken, üretim hatlarını genişletmeye ve kapasitelerini arttırmaya ihtiyaç duyan sanayicilerimizin taleplerini dikkate aldık. Sanayicilerimizin daha iyi imkanlarla üretim yapmalarını destekleyerek üretime, teknoloji ve inovasyon odaklı daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.”





GETİRİDE DAHA AVANTAJLI

Hüseyin Dinçel

Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel, “Bugünün ihtiyaçlarına ve teknolojik beklentilerine cevap veremeyen sanayi bölgelerimizin dönüşümü şart. Bu ihtiyacı görerek ticarethane projelerine başladık. Ticarethane Dudullu üreticilere her olanağı sunan bir sanayi kompleksi olacak" dedi. Dinçel ayrıca, ticarethanelerin konuta kıyasla getiride daha avantajlı olduğunu belirtti.



