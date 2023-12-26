Dünya devi iki çip üreticisinden Biden'ı üzecek karar: 2025'e kadar ertelediler

Türkiye'nin, Rolls-Royce için çok büyük ve stratejik öneme sahip bir pazar olduğunu söyleyen Rolls-Royce Türkiye Ülke Direktörü Görkem Kiriş Gümüşel, "THY ile 2009'dan bu yana pazar payımızı çok kısa bir zamanda ciddi şekilde artırdık. Bu başarı şüphesiz THY'nin, Rolls-Royce'un ürün ve hizmetlerine olan güveninin bir sonucu" dedi.