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Ekonomi

Dünya devi iki çip üreticisinden Biden'ı üzecek karar: 2025'e kadar ertelediler

TSMC'nin ardından ABD Başkanı Joe Biden'ı üzecek bir karar da telknoloji devi Samsung'tan geldi. Şirket ABD'deki yeni tesisinde çip üretimini 2025 yılına ertelediğini duyurdu. ABD Başkanı Biden, ABD'de çip üretimiyle ilgili iddialı hedefler açıklamıştı.

14:25 - 26/12/2023 Tuesday
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Foto/arşiv
Foto/arşiv

Seoul Economic Daily gazetesi, Samsung'un Teksas'taki yeni çip fabrikasında seri üretim planlarını ertelediğini ve bunun Biden yönetiminin yerli yarı iletken arzını artırma hedefine bir darbe daha vurabileceğini yazdı.


Gazete, Samsung yöneticisi Choi Siyoung'un San Francisco'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, 17 milyar dolarlık fabrikada seri üretimin 2025 yılında başlayacağını bildirdi.


Samsung, 2021 yılında yatırımı duyurduğunda fabrikanın 2024 yılının ikinci yarısında üretime başlayacağını söylemişti.


Daha önce dev çip şirketi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. bazı birimlerdeki nitelikli çalışan eksikliği nedeniyle Arizona'daki yeni fabrikasında üretimi 2025'e erteleme kararı almıştı.


Dünyanın önde gelen iki çip üreticisinin ABD tesislerindeki erteleme haberleri ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'de çip üretim kapasitesinin artması planları için önemli bir risk oluşturuyor.

TSMC ve Samsung'un planlarında yapılacak revizyonlar, milyarlarca dolar değerindeki yeni tesislerinin ancak gelecek yıl yapılacak ABD başkanlık seçimlerinden sonra faaliyete geçebileceği anlamına geliyor.






#Joe Biden
#TSMC
#Samsung
#Çip
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