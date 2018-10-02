Ekonomi Dünya doğalgaziçinde yüzecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

‘Dünya doğalgaz içinde yüzecek’

Doğu Akdeniz'de ciddi doğalgaz rezervi bulunduğunu belirten Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, "Zengin doğalgaz rezervlerine rağmen oradaki gazın hem ekonomik hem de politik nedenlerden dolayı kısa bir süre içinde Avrupa ya da başka bir yere taşınabileceğini düşünmüyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol

Doğu Akdeniz'deki doğalgazın ticarileştirilmesi sürecini değerlendiren Birol, bölgedeki hidrokarbon yataklarının bir kısmının keşfedildiğini ancak ciddi miktarda gazın henüz keşfedilmediğini ifade etti. Birol, “Doğalgazı çıkarmanın maliyeti ne olacak ve çıkardıktan sonra onu nereye yollayacaksınız? Bunun ekonomik ve politik fizibilitesi nedir? Bu sorular önemli” dedi.

10 TRİLYON METREKÜP KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Araştırmalar Merkezi verilerine göre, Doğu Akdeniz’de keşfedilmiş 10-15 trilyon metreküp, keşfedilmeyi bekleyen ise en az 10 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulunuyor. Bölgede ayrıca, 1,5-3,5 milyar varil petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor.

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  • Birol, özellikle ABD, Katar ve Avustralya’da üretilen doğalgazın son yıllarda dünya piyasasına gönderilmeye başlandığına işaret ederek, “Önümüzdeki 5 yıl içinde deyim yerindeyse dünya doğalgaz içinde yüzecek. Bu tabii Türkiye gibi doğalgaz ithal eden ülkeler için iyi bir haber” ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz’de bölge ülkelerinin çıkardıkları doğalgazı öncelikli olarak iç tüketimlerinde kullanacağını dile getiren Birol, bu duruma en iyi iki örneğin İsrail ve Mısır olduğunu söyledi.
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