‘Dünya doğalgaz içinde yüzecek’

Doğu Akdeniz'deki doğalgazın ticarileştirilmesi sürecini değerlendiren Birol, bölgedeki hidrokarbon yataklarının bir kısmının keşfedildiğini ancak ciddi miktarda gazın henüz keşfedilmediğini ifade etti. Birol, “Doğalgazı çıkarmanın maliyeti ne olacak ve çıkardıktan sonra onu nereye yollayacaksınız? Bunun ekonomik ve politik fizibilitesi nedir? Bu sorular önemli” dedi.

10 TRİLYON METREKÜP KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Araştırmalar Merkezi verilerine göre, Doğu Akdeniz’de keşfedilmiş 10-15 trilyon metreküp, keşfedilmeyi bekleyen ise en az 10 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulunuyor. Bölgede ayrıca, 1,5-3,5 milyar varil petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor.