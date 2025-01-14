Dünyada elektrikli araç satışları rekor kırdı: İşte en çok elektrikli aracı satıldığı ülkeler

Bölgesel bazda, Avrupa piyasasında elektrikli araç satışları geçen yıl 2023'e göre yüzde 3 düşerek 3 milyon oldu. Avrupa'da Birleşik Krallık pazarı, 400 binin üzerinde satışla en fazla bataryalı elektrikli araç satışına sahip oldu ve yıl sonuna doğru Almanya'nın satışlarını geride bıraktı. Almanya'da 2023 sonuna doğru elektrikli araç sübvansiyonlarının kaldırılmasının ardından 2024'te satışlarda gerileme görüldü.

Bölgesel bazda, Avrupa piyasasında elektrikli araç satışları geçen yıl 2023'e göre yüzde 3 düşerek 3 milyon oldu. Avrupa'da Birleşik Krallık pazarı, 400 binin üzerinde satışla en fazla bataryalı elektrikli araç satışına sahip oldu ve yıl sonuna doğru Almanya'nın satışlarını geride bıraktı. Almanya'da 2023 sonuna doğru elektrikli araç sübvansiyonlarının kaldırılmasının ardından 2024'te satışlarda gerileme görüldü.

Öte yandan, ABD'deki elektrikli araç pazarı için yeni emisyon standartları ve elektrikli araçlara yönelik vergi kesintilerinin kaldırılmasına ilişkin tehditler nedeniyle satışların bu yıl test edilebileceği öngörülüyor. Ancak bu risklere rağmen, ABD'de elektrikli araç ve batarya tedarik zincirinin güçlendirilmesi için inşa halinde birçok tesis bulunuyor.

Böylece, geçen yılki elektrikli araç satışlarının 11 milyonu Çin'de, 3 milyonu Avrupa'da, 1,8 milyonu ABD ve Kanada pazarında ve 1,3 milyonu da dünyanın geri kalan bölgelerinde olmak üzere toplamda 17,1 milyon olarak kayıtlara geçti.

Böylece, geçen yılki elektrikli araç satışlarının 11 milyonu Çin'de, 3 milyonu Avrupa'da, 1,8 milyonu ABD ve Kanada pazarında ve 1,3 milyonu da dünyanın geri kalan bölgelerinde olmak üzere toplamda 17,1 milyon olarak kayıtlara geçti.

Küresel pazarda satışların geçen yıl yüzde 25 büyümeyle "patlama" yaşadığını kaydeden Lester, "Ancak bölgesel farklılıklar da arttı. Avrupa pazarı yüzde 3 küçülürken Çin pazarı yüzde 40 büyüdü. Açık olan şu ki hükümetlerin havuç ve sopaları işe yarıyor. Kuzey Amerika'da yüzde 9'luk büyüme büyük ölçüde tüketici sübvansiyonlarına bağlanabilir ve Birleşik Krallık'ta sıfır emisyon araç zorunluluğu üreticileri düşük emisyonlu araçlarını piyasaya sürmeleri için oldukça teşvik etti. Bu arada Almanya'da sübvansiyonların kaldırılması, tüm Avrupa pazarı üzerinde yıkıcı bir etki yarattı, ABD de aynı hamleyi yaparsa, orada da aynısını görebiliriz." ifadesini kullandı.