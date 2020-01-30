Dünyanın en beğenilen otomobil markası Toyota oldu Fortune Dergisi'nin her yıl gerçekleştirdiği "Dünyanın En Beğenilen Şirketler" sıralamasında zirveye yine Toyota oturdu. Araştırma, şirket anketleri, endüstri analizleri ve üst düzey yöneticilerden alınan değerlendirmeler baz alınarak oluşturuluyor.

Haber Merkezi 30 Ocak 2020, 13:10 Son Güncelleme: 30 Ocak 2020, 13:15 AA