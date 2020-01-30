Ekonomi Dünyanın en beğenilen otomobil markası Toyota oldu
OTOMOTİV

Dünyanın en beğenilen otomobil markası Toyota oldu

Fortune Dergisi'nin her yıl gerçekleştirdiği "Dünyanın En Beğenilen Şirketler" sıralamasında zirveye yine Toyota oturdu. Araştırma, şirket anketleri, endüstri analizleri ve üst düzey yöneticilerden alınan değerlendirmeler baz alınarak oluşturuluyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Toyota
Foto/arşiv: Toyota

Şirket açıklamasına göre, Toyota'yı "dünyanın en beğenilen otomobil markası" seçen Fortune'un "Dünyanın En Beğenilen Şirketler" listesi, kurumsal itibar konusunda geniş kapsamlı bir araştırma olarak kabul görüyor.

Toyota ayrıca, Fortune'un ilk 50 "All-Star" şirketleri listesinde de 30'ncu sırada yer aldı.

Bu araştırma, şirket anketleri, endüstri analizleri ve üst düzey yöneticilerden alınan değerlendirmeler baz alınarak oluşturuluyor.

  • Her bir şirket için araştırma, şirketlerin küresel başarısı için kritik olan üretim kalitesi, sunduğu hizmetler, çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmaları, global rekabetçiliği ve yatırım değeri parametrelere göre ölçümleniyor.

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