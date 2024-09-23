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'Dünyanın ilk ekmeği': THY'nin New York uçağındaki yolculara ikram edildi

'Dünyanın ilk ekmeği': THY'nin New York uçağındaki yolculara ikram edildi

10:3623/09/2024, Pazartesi
AA
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'Medeniyetin ilk buğday tanesinden' yapılan 12 bin yıllık ekmek, 22 Eylül'de İstanbul'dan New York'a giden "TK-3" seferinde tanıtıldı.
'Medeniyetin ilk buğday tanesinden' yapılan 12 bin yıllık ekmek, 22 Eylül'de İstanbul'dan New York'a giden "TK-3" seferinde tanıtıldı.

Türk Hava Yolları (THY), Şanlıurfa Göbeklitepe'de üretilen buğdaydan yapılan, "dünyanın ilk ekmeği" olarak nitelenen ekmeği ABD'nin New York kentine icra edilen uçuşta yolculara tanıttı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olan THY'nin, Taş Tepeler bölgesinde yapılan kazı çalışmaları ışığında ortaya çıkan, "medeniyetin ilk buğday tanesinden" yapılan 12 bin yıllık ekmeğini 22 Eylül'de İstanbul'dan New York'a giden "TK-3" seferinde tanıttığı belirtildi.

Anadolu'nun en eski tahıl türlerinden yapılan ve söz konusu uçuşun menüsüne dahil edilen "tarihteki ilk ekmeğin", THY'nin misafirleriyle Türk kültürünü paylaşma ve geleneklerini modern yeniliklerle birleştirme çabasını yansıttığı kaydedilen açıklamada, İstanbul merkezli "Türk DO&CO" catering şirketi tarafından hazırlanan ekmek için ödüllü Türk gurme şef Ömür Akkor ve akademisyen Çetin Şenkul'dan danışmanlık alındığı aktarıldı.

"Yemek servisi öncesinde sıcak olarak servis edilen ekmek, tereyağı ve zeytinyağıyla özel bir torbada sunularak, kıtalar arası seyahat eden 'business class' misafirlerine sunulacak." ifadelerine yer verilen açıklamada, dünyanın ilk ekmeği olarak tanımlanan ekmek için Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Göbeklitepe, Karahantepe ve Fırat Nehri bölgelerinde film prömiyeri yapıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, THY projesi olarak Anadolu tarım tarihini yansıtan ilk ekmeğin Taş Tepeler bölgesinde 12 bin yıl önce evcilleştirilmiş buğdaydan üretildiğine işaret edilerek, bunun sonucunda beslenme alışkanlıkları ve sosyal yapıların yeniden şekillendiği vurgulandı.

THY'nin dünyanın en iyi uçak içi ikram konseptine sahip hava yolu konumunu korumaya ve güçlendirmeye devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, menülerinde kullandığı ürünlerin yüzde 80'ini yerel üreticilerden temin ettiği, misafirlerinin beğenisine sunduğu yemeklerini her gün uzman şeflere en taze ürünlerle hazırlattığı bildirildi.

"Misafirlerimizin bu yeni ürünü takdir edeceğini umuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Dünyanın en iyi lezzetlerini misafirlerine sunan ve bu alanda dünya çapında tanınmış kuruluşlardan birçok ödül alan bayrak taşıyıcı hava yolu olarak, 'business class' yolcularımızı Anadolu bölgesindeki kazılarda keşfedilen antik buğdaylardan elde edilen, dünyanın en eski ekmeği ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk mutfağına özgü olan ve küresel gastronomi tarihinde önemli bir yer tutan bu temel gıdayı misafirlerimize deneyimletmeyi amaçlıyoruz. Uçuş yemekleri alanındaki ödüllü liderliğimizi sürdürürken misafirlerimizin bu yeni ürünü takdir edeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.



#THY
#Şanlıurfa
#Göbeklitepe
#ABD
#New York

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