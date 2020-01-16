Düşük faiz konutu uçurdu

Yılın son 3 ayında konut kredi faizlerin yüzde 0.79’a kadar gerilemesinin olumlu etkisiyle büyük bir ivme kazanan konut talebi yılı 1 milyon 348 bin adet satışla tamamladı. Türkiye genelinde 2019 yılında satılan konut sayısındaki yüzdesel değişim bir önceki yıla göre yüzde 1,9 azalış yönünde gerçekleşti. Aralık 2019'da aylık bazda 202 bin 74 adet konut satışıyla ise tüm zamanların rekoru kırıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2019'a ilişkin konut satış istatistiklerine göre artış oranı Aralık 2018’e göre yüzde 46 oldu.

Satışlarda 237 bin 675 konutla en yüksek pay (yüzde 17,6) İstanbul'un oldu. İstanbul'u 132 bin 486 konut satışıyla (yüzde 9,8) Ankara, 79 bin 221 konut satışıyla (yüzde 5,9) İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu il ise 185 konutla Ardahan oldu. Türkiye genelinde geçen yıl satılan konutların 332 bin 508'i ipotekli, 1 milyon 16 bin 221'i ise diğer satış türünde gerçekleşti.

YABANCI ALIMI 50 BİNE DAYANDI

Yabancılara aralık ayında 5 bin 298 konut satışı gerçekleşti. 2019’un tamamında ise yapılan satış 2018'e kıyasla yüzde 14,7 artarak 45 bin 483 oldu. Yıllık bazdaki yabancıya konut satış da yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Yabancılara konut satışında ilk sırayı 20 bin 857 konutla İstanbul aldı. Bu kenti 8 bin 951 konutla Antalya, 2 bin 539 konutla Ankara ve 2 bin 213 konutla Bursa izledi. Irak vatandaşları 2019'da Türkiye'den 7 bin 596 konut satın aldı. Bunu, 5 bin 423 konutla İran, 2 bin 893 konutla Rusya, 2 bin 208 konutla Suudi Arabistan ve 2 bin 191 konutla Afganistan vatandaşları takip etti.

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KREDİLİ ALIM YÜZDE 603 ARTTI

Düşen faizler kredili konut alımlarını da yukarı çekti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 603 artarak 50 bin 278'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 24,9 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde bu dönemde diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 artarak 151 bin 796 oldu.

İLK SATIŞA TEŞVİK RAKAMLARA YANSIDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 75 bin 480 olarak tespit edildi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 34,4 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul 14 bin 772 konut satışıyla en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 6 bin 79 konut satışıyla Ankara ve 3 bin 760 konut satışıyla İzmir izledi. İkinci el konut satışları aralıkta 2018'in aynı ayına göre yüzde 89 artarak 126 bin 594 olarak gerçekleşti.

24 BİN 141 TAPU ORTAK

Türkiye genelinde geçen yıl erkekler yüzde 57,5 payla 775 bin 653, kadınlar yüzde 31,2 payla 420 bin 276 konutun sahibi olurken, 24 bin 141 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı. İstanbul 66 bin 414 konut satışıyla Türkiye'de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu. İstanbul'da 126 bin 170 konut da erkekler tarafından alındı. Kentte kadınlar ve erkekler tarafından ortak alınan konut sayısı ise 5 bin 337 olarak kayıtlara geçti. Ardahan 46 konutla kadınlara, Hakkari de 125 konutla erkeklere en az satışın gerçekleştiği iller olarak belirlendi.

PROJELER RAFTAN İNECEK

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Nazmi Durbakayım

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım, geçtiğimiz yıl gerçekleşen satışların demografik yapısındaki olumsuz değişimlerin 2020’de normal seviyesine döneceğini söyledi. Durbakayım, “Bu hafta içinde Meclise sunulan yeni imar yasasının, sektörde rafa kaldırılan projelerin tekrar gündeme gelmesine neden olacağının altını çizmek isterim. 2020’de gündeme gelecek yeni projeler, aşırıya kaçmayan sosyal donatılara sahip olacağı için beklenen fiyat artışlarının bir kısmını absorve edecektir. Yabancı alımında da bu yıl Çinliler öne çıkacak" dedi.

KONUT ALAN KAZANIR

Altan Elmas

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, aralık ayında gelen tüm zamanların aylık en yüksek satış rakamıyla birlikte 2019 yılını iyi kapadıklarını aktardı. Elmas, “2019 yılında sınırlı sayıda yeni ruhsat alındı. Stokları da gün geçtikçe eriyor. Mevcut konutların değeri artacak. Konut alıcısına yeni konutların ortalama yüzde 40-50 arası daha pahalıya mal edileceğini göz önünde bulundurmalarını tavsiye ediyoruz. Bu süreçte konut alan vatandaşlarımız bu fiyat ve oranlarla kazançlı çıkacaklar” şeklinde konuştu.