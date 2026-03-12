Yeni Şafak
E-ihracat küçük girişimciyi küresele taşıyor

Orhan Orhun Ünal
04:0012/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Kadri Yakgin

Türkiye’de hızla büyüyen e-ticaret ekosistemi, küçük işletmeleri küresel pazarlara taşıyan yeni bir kaldıraç haline geldi. Daxtors ayakkabı firması sahibi Kadri Yakgin, 15 metrekarelik dükkândan bugün 3 bin metrekarelik üretim tesisine uzanan yolculuğu sayesinde Avrupa, Orta Doğu ve Azerbaycan’a ihracat yapan bir markaya dönüştü. Şirket cirosunun yaklaşık yarısı ise mikro ihracattan geliyor.

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte ticaretin kuralları köklü biçimde değişirken, e-ticaret girişimciler için yeni bir ekonomik kapı aralıyor. 2024’te 3 trilyon lirayı aşan ülkemizin e-ticaret hacmi geçen yılı 5 trilyon lira seviyesine yaklaştı. Sermayesi sınırlı olan küçük işletmeler ve bireysel girişimciler artık coğrafi engelleri aşarak ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırabiliyor. Kısa süre önce yalnızca büyük markaların erişebildiği pazarlara bugün bir ilçe atölyesinden çıkıp küresel satış yapan işletmeler katılıyor. E-ticarette kazanılan deneyim ise işletmeleri giderek e-ihracata yönlendirirken, yerelden globale uzanan başarı hikâyelerinin sayısı her geçen gün artıyor.

ERGANİ'DEN DÜNYA PAZARLARINA

İstanbul’da asgari ücretle çalıştığı dönemde gördüğü bir gazete ilanı, Kadri Yakgin'in hayatını değiştirdi. Memleketi Diyarbakır’ın Ergani ilçesine dönme hayaliyle 2005 yılında borç alarak ve eşinin ziynet eşyalarını bozdurarak 15 metrekarelik küçük bir ayakkabı dükkânı açan Daxtors ayakkabı firma sahibi Kadri Yakgin, hiçbir tecrübesi olmamasına rağmen kısa sürede satışlarını artırdı. Kazandığı geliri yeniden işine yatırarak büyüyen işletme, 7-8 yıl sonra e-ticaretle tanıştı. Bilgisayar kullanmayı dahi bilmediği dönemde ailesinden destek alarak ürünlerini internetten satışa sunan Yakgin, ilk günlerde farklı şehirlerden gelen siparişlerle e-ticaretin potansiyelini fark etti ve kendi markasını oluşturarak üretime yöneldi.

3 BİN METREKARE ALANDA ÜRETİM TESİSİ KURDU

E-ticarette başlayan ufak siparişler sonrası Yakgin’in yakaladığı ivme kısa sürede fiziki kapasiteye de yansıdı. Önce 65 metrekarelik bir alanda başlayan operasyon, artan siparişlerle 130 metrekareye, ardından 400 metrekarelik alanlara taşındı. Günlük paket sayısı önce binlere, pandemi döneminde ise

5 bine kadar çıktı. Makineleşme sonrası işlerinin geliştiğini anlatan Yakgin, "Dağınık depoların maliyetini azaltmak için Ergani’de 14 dönümlük arazi üzerine 3 bin metrekare kapalı alan ve 600 metrekare ofisten oluşan entegre bir tesis kurduk. Şirketimiz bünyesinde doğrudan 20 kişi çalışırken, farklı illerde üretim yapan atölyelerle 200 kişilik istihdam sağlıyoruz" dedi.


ONLARCA ÜLKEYE ÜRÜN GÖNDERİYOR

2018 yılında Trendyol ile tanıştıklarını belirten Yakgin şunları anlattı: “Trendyol ile iş ortaklığı sonrası satışlarımız hızla arttı. E-ihracata geçişle cironun yarısı mikro ihracattan gelmeye başladı. Başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ve Azerbaycan’a satış yapıyoruz. Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi pazarlarda faaliyet gösteriyoruz. En yoğun talep Romanya’dan gelirken, sezon geçişlerinde günlük 300-350 adet yurt dışı siparişi gönderiyoruz. Geçen yıl Trendyol üzerinden 250 bine yakın ayakkabı satışı gerçekleştirdik. Her 5 ayakkabıdan birini e-ihracatla Avrupa, Azerbaycan ve Körfez bölgesine gönderdik.” Bugüne kadar yaklaşık 50 milyon liralık yatırım yapan şirketin yeni hedefi ise üretimi daha da büyütmek ve Diyarbakır’da daha büyük ölçekli bir fabrika kurmak.



