Eczacıbaşı Tıp Ödülü Prof. Şükrü Sever’e

Türk ve dünya tıbbına katkılarda bulunan bilim insanlarına 2002 yılından bu yana verilen Tıp Onur Ödülü'nün sahibi, temel ilgi alanı böbrek transplantasyonuna ek olarak ezilme sendromu başta olmak üzere afet tıbbına önemli katkılar yapan Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever oldu. Emekliliğine rağmen akademik çalışmalarını sürdüren Sever, 2015 yılında dünyada ilk kez "afet nefrolojisi"ni yeni bir alan olarak öne sürmüştü. Prof. Dr. Turgay Dalkara'nın başkanlığını yaptığı Bilimsel Değerlendirme Kurulu; Tıp Bilim Ödülü'nü Prof. Dr. Ali Koşar'a, Tıp Teşvik Ödülü'nü Doç. Dr. Fatih İnci ve Doç. Dr. Şefik Evren Erdener’e, Bilimsel Araştırma Destek Ödülü'nü ise Prof. Dr. Seda Kızılel'e verdi.

Törende konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, aklın ve bilimin yolundan ayrılmamanın, toplumların sağlığı ve güvenliği için her zamankinden daha kritik olduğu bir çağda yaşadıklarını belirtti. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri'nin yalnız bir ödül programı değil, aynı zamanda bilime güvenin ve saygının ifadesi olduğunu aktaran Eczacıbaşı, “Amacımız, tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak, değerli çalışmaları toplumun duymasını sağlamak, genç bilim insanlarını cesaretlendirmek ve ülkemizin bilimsel üretim kapasitesini daha ileriye taşımak” dedi.