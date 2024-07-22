Ek vergi sektöre kan kaybettirir

Geçen yıl şubat ayında yaşanan depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Kahramanmaraş’taki mutfak eşyaları üreticileri, son günlerde paslanmaz çelikte yaşanan gelişmelerden dertli. Üreticiler, yılbaşında gümrük vergilerinin yüzde 8’den 12’ye çıkarıldığı paslanmaz çelikle ilgili yerli üretici bir firmanın talebiyle başlatılan anti-damping soruşturmasının bir an önce sonlandırılmasını ve vergilerin sıfırlanmasını talep ediyor. Soruşturmanın sonuçlanmasının ardından yüzde 25’e çıkarılabileceği iddia edilen gümrük vergisinin ev ve mutfak eşyaları üreticilerinden küçük ev aletlerine, beyaz eşya üreticilerinden mutfak üreticilerine kadar binlerce işletmeyi

zorda bırakacağı ifade ediliyor.

İHRACATTA REKABET ŞANSIMIZ KALMAZ

Paslanmaz çelikte açılan anti-damping soruşturmasının yankıları sürüyor. Mamul üreticisi firmalar, sektörün sıkıntılı günler geçirdiğini belirtiyor. Kahramanmaraş’ta ana ham maddesi paslanmaz çelik olan 50’den fazla mutfak eşyaları üreticisi bulunuyor. Bu üreticiler ise 3 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Soruşturma sonucu ek vergilerin gelmesi halinde bu çalışanların yüzde 70’inin işsiz kalacağını vurgulayan konuştuğumuz üreticiler, üretim fiyatlarının yükseleceğini ve ihracatta rekabet şanslarının kalmayacağını ifade ediyor.

Murat Görgel

BU YÜKÜ KALDIRAMAYIZ

Bölgede 200 kişiye istihdam sağlayan pişirme grubu ürünleri üreten Görgel Metal’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Görgel, “Bir firma istedi diye yüzlerce firma batma noktasına gelecek. Firmalar depremden, mevcut ekonomik şartlardan zaten etkileniyor. Üstüne de ek gümrük vergileri gündeme geliyor. Bizim firmamızın üretiminin yüzde 30’u ihracata gidiyor. Ağırlıklı olarak Orta Doğu’ya ihracatımız var. Avrupa ve Balkan ülkelerine de ihracat yapıyoruz. Ancak ana satışlarımız iç pazara” dedi.

YERLİDEN %10 DAHA PAHALI ALMAYA RAZIYIZ

Maliyetlerin de her geçen gün arttığını söyleyen Görgel, şunları kaydetti: “Dünyada rekabet şartları zorlaşıyor. İhracat pazarımız olan Mısır da üretim yapmaya başladı. Onlarda işçilik maliyetleri 200 dolar bizde 1.000 dolar. Bir de ana ham maddemize ek vergi gelirse biz nasıl rekabet edeceğiz? Posco Assan TST tarafı, bize ‘Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ürün alıp, ihraç edebilirsiniz’ diyor. Eğer gümrük vergisi konuşulduğu gibi yüzde 25’e çıkarsa ürettiğimiz ürünler yüzde 25-30 zamlanır. Bu durumda sadece Kahramanmaraş’ta yüzlerce kişi işsiz kalır. Üretim hatları durur. Biz Çin’den 100 TL’ye değil, Posco Assan TST’den 110 TL’ye paslanmaz çelik almaya razıyız. Türkiye’deki firma kazansın diye hareket ederiz. Ancak daha fazla fiyata satmak istiyorlar. Bunu kabul etmemiz çok zor."

Cenk Toktay

En çok evli çiftler etkilenecek

Kahramanmaraş'ta 50 kişiye istihdam sağlayan çelik mutfak eşyaları üretimi yapan Nef Madeni Eşya firmasının ortağı Cenk Toktay ise, “Deprem döneminde üretim merkezimiz yıkıldı. Yeni üretim binamız yakın zamanda devreye girdi. Böylesine zorlu bir dönemde ek vergiler ve anti-damping soruşturmalarıyla uğraşıyoruz” dedi. Paslanmaz çeliğin ham fiyatının Türkiye’de 2 bin 600 dolar olduğunu belirten Toktay, şöyle devam etti: “Çin’de aynı ürün 1.700 dolar. Eğer konuşulan ek vergiler getirilirse paslanmaz çeliğin ton fiyatı 3 bin 200 dolar seviyelerine gelecek. Bizim tesislerimizde yapılan üretimin yüzde 70’ini paslanmaz çelik oluşturuyor. Yaşanabilecek vergi artışı en çok yeni evlenecek çiftleri etkiler.”







