Ekmekte alınmış bir zam kararı yok

Halil İbrahim Balcı.
Ekmek fiyatlarında resmi olarak alınmış herhangi bir karar olmadığını belirten Balcı, bu konuda yetkili kurumların denetim yapması gerektiğini belirtti. Balcı, “Şu anda böyle bir zam söz konusu değil. Bazı fırınlar kafalarına göre zam yapmış olabilir ama bu yasal değil. Yetkili kurumlar bu işletmeleri uyarmalı ve yaptırım uygulamalı. Fırıncılar karar çıkmadan fiyatları yukarı çekemez” diye konuştu.
Fiyat artışının önümüzdeki günlerde gündeme gelebileceğini de belirten Balcı, şöyle devam etti: “Asgari ücrete zam geldi. Haziran ayında un fiyatlarında da bir artış yaşadık. Bu kapsamda ekmeğe önümüzdeki süreçte bir zam gelebilir, görüşmelerimiz sürüyor.”
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin de, ekmeğe zamla ilgili bir karar çıkmadığını vurgulayarak, “Ekmeğe resmi bir zam yapılmadı. Çıkan haberler asılsız. Bazı fırıncılar zamlı satış yapıyor olabilirler ama bunun sayısı çok azdır. Genelinde fiyatlar aynı. Kilogramı 25 TL’den satılıyor” dedi.