Ekmekte alınmış bir zam kararı yok

Emeki ve memurların maaş zamlarını belirleyecek olan enflasyon oranını TÜİK açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 19,76 olarak hesaplandı, memurlar ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil 6 aylık zammı yüzde 17,63 olarak alacak. Meclis’e gönderilen yasa teklifine göre sadece görevdeki memurlara zamlı maaşlarının üzerine de 8 bin 77 lira seyyanen zam eklenecek. Erdoğan’dan emekliye ilave zam müjdesi vererek, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim." demişti. Emeklilerin zam oranları da belli oldu. Peki emeklilere refah payı altında ilave bir zam ne zaman yapılacak? Emekliye ek zam ne zaman belli olacak? İşte kalem kalem yeni zamlı memur ve emekli maaşları.