|
Ekonomi

Ekmekte alınmış bir zam kararı yok

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, son günlerde sıkça dile getirilen ekmek zammı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Halil İbrahim Balcı.

Halil İbrahim Balcı.

Ekmek fiyatlarında resmi olarak alınmış herhangi bir karar olmadığını belirten Balcı, bu konuda yetkili kurumların denetim yapması gerektiğini belirtti. Balcı, “Şu anda böyle bir zam söz konusu değil. Bazı fırınlar kafalarına göre zam yapmış olabilir ama bu yasal değil. Yetkili kurumlar bu işletmeleri uyarmalı ve yaptırım uygulamalı. Fırıncılar karar çıkmadan fiyatları yukarı çekemez” diye konuştu.

Fiyat artışının önümüzdeki günlerde gündeme gelebileceğini de belirten Balcı, şöyle devam etti: “Asgari ücrete zam geldi. Haziran ayında un fiyatlarında da bir artış yaşadık. Bu kapsamda ekmeğe önümüzdeki süreçte bir zam gelebilir, görüşmelerimiz sürüyor.”

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin de, ekmeğe zamla ilgili bir karar çıkmadığını vurgulayarak, “Ekmeğe resmi bir zam yapılmadı. Çıkan haberler asılsız. Bazı fırıncılar zamlı satış yapıyor olabilirler ama bunun sayısı çok azdır. Genelinde fiyatlar aynı. Kilogramı 25 TL’den satılıyor” dedi.


Emekliye seyyanen zam ne kadar? İşte emeklinin yeni zam oranı
Emekliye seyyanen zam ne kadar? İşte emeklinin yeni zam oranı

Emeki ve memurların maaş zamlarını belirleyecek olan enflasyon oranını TÜİK açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 19,76 olarak hesaplandı, memurlar ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil 6 aylık zammı yüzde 17,63 olarak alacak. Meclis’e gönderilen yasa teklifine göre sadece görevdeki memurlara zamlı maaşlarının üzerine de 8 bin 77 lira seyyanen zam eklenecek. Erdoğan’dan emekliye ilave zam müjdesi vererek, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim." demişti. Emeklilerin zam oranları da belli oldu. Peki emeklilere refah payı altında ilave bir zam ne zaman yapılacak? Emekliye ek zam ne zaman belli olacak? İşte kalem kalem yeni zamlı memur ve emekli maaşları.



#zam
#Türkiye Fırıncılar Federasyonu
#Halil İbrahim Balcı
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Özkan Uğur hangi film ve dizilerde oynadı?