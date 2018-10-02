Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üç gün süren Almanya ziyareti sonrasında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazanması bekleniyor. Ziyaretin yansımaları Türkiye’de faaliyet gösteren Alman sermayeli şirketler tarafından merakla izlenirken, iş adamları ilişkilerin derinleşmesi beklenen yeni dönemden umutlu.

İKİLİ TİCARETİMİZ YÜKSELİŞTE

Türkiye’nin en büyük ticaret partneri Almanya. Türkiye’nin ihracatı içinde Almanya’nın payı her geçen yıl artıyor. Türkiye’nin geçen yıl yaptığı 157,1 milyar dolarlık ihracat içinde Almanya’nın payı 15 milyar 119 milyon dolar yüzde 9,5 olarak gerçekleşti. Yükseliş trendini sürdüren ihracatta Almanya payının bu yıl 16 milyar dolarla yüzde 11’e yükselmesi bekleniyor. Geçen yıl Almanya’da yaptığımız ithalat ise 21 milyar 302 milyon dolar oldu. 6,2 milyar dolarlık dış ticaret verdiğimiz Almanya ile ticaret hacmimiz 36 milyar 421 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

40 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Bu yılki veriler daha iyi. Türkiye Almanya ikilİ ticaret hacmi bu yılın ilk altı ayı verilerine göre 19 milyar 412 milyon dolar oldu. Bunun 8 milyar 231 milyon doları ihracat, 11 milyar 181 milyon doları ise ithalattan oluştu. Almanya’ya ihracatımız yüzde 90’ı sanayi mamullerinden, yaklaşık yüzde 10’u ise tarım ve gıda ürünlerinden oluşuyor. Yakın dönemde iki ülke arasında yaşanan siyasi gerilimin ekonomiye olumsuz yansımadığını gösteren bu rakamlar aslında iki ülkenin ekonomide stratejik ortak olduğunu ve birbirinden vazgeçmesinin imkânsız olduğunu gösteriyor.

KARŞILIKLI YATIRIMLAR ARTIYOR

İki ülkenin güçlü ekonomik ortaklığının bir diğer göstergesi isi karşılıklı kurulan şirket sayıları olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de 6 binin üzerinde Alman sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Bu firmalar, 60 binin üzerinde istihdam sağlıyor. Buna karşılık Almanya’da ise 100 binin üzerinde Türk şirket faaliyet gösteriyor. Yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan Türklerin Almanya’daki şirketlerin yıllık cirolarının toplamı 55 milyar doları aşıyor.

BİRBİRİNE ENTEGRE İKİ EKONOMİ

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya 3,5 trilyon dolarlık bir ekonomik güce sahip. Bu nedenle Alman firmalarının ülkemizdeki otomotivden kimyaya kadar birçok alandaki yatırımları dikkat çekiyor. Öte yandan, Almanya’da yaşayan 3,5 milyondan fazla Türk, ülke ekonomisine hem girişimcilik hem de işgücüne katılım anlamında ciddi katkı sağlıyor. Uzmanlara göre, bu durum iki ülkeyi ekonomik anlamda vazgeçilmez kılıyor.

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İlişkilerimiz kökleşti

Alman otomasyon ve akıllı ev sistemleri üreticisi Becker Antriebe’nin Türkiye Genel Müdürü Erdinç Yazganoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da yaptığı görüşmelerin, Türkiye’deki Alman şirketleri tarafından dikkatle izlendiğini söyledi. Yazganoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile ekonomik ilişkilerimizin ivme kazanacağını şimdiden söyleyebiliriz. Ben de Almanya’da doğup büyümüş bir Türk olarak, yaşanan sorunların kalıcı olmayacağına ve mutlaka ortak çözümde buluşacağımıza inanıyorum. İki ülkenin ticari ilişkileri her geçen yıl artıyor. Yaşanan siyasi sorunların ekonomik ilişkilere yansımaması sevindirici. Almanların Türkiye’de, Türklerin ise Almanya’da kurduğu şirketlerin varlığı çok önemli. Yarım yüzyılı aşan bu toplumsal ilişkimiz, ekonomik ilişkilerin de altyapısını sağlamlaştırıyor” diye konuştu.