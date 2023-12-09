Ekonomik büyüklüğümüz 1.1 trilyon dolara ulaşacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlenen 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Yatırımlar zemininde ekonomiyi büyütmeye devam edeceklerinin altını çizen Yılmaz, "Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı öncelikli hale getiren politikalarla, sürdürülebilir büyümeyi ve kalkınmayı öngörüyoruz. Hazırladığımız 5 yıllık kalkınma planımız ve Orta Vadeli Programımız (OVP) ile politika belirsizliklerini ortadan kaldırdık. Son 20 yılda Türkiye ekonomisi yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüdü. Aynı dönemde dünyanın ortalama yıllık büyüme oranı 3,6 oldu. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi 20 yıllık süreçte yıllık ortalama 1,8 puan dünya ekonomisinin üzerinde büyüme performansı gerçekleştirdi" dedi.

SİYASAL İSTİKRAR GÜVEN ORTAMINI PEKİŞTİRDİ

Yılmaz, sağlam ekonominin temelinin siyasal istikrar olduğuna vurgu yaparak, güven ortamının pekiştirildiğini dile getirdi. Türkiye’nin nominal dolar bazında şu anda dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğunu belirten Yılmaz, "2023 yılında ekonomimizin 1,1 trilyon dolara yakın büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz. Şu anda 12 aylık geriye gittiğimizde zaten bunu yakalamış durumdayız. Bu yılın ilk 9 ayında 4,6 büyüme kaydettik. Dünyanın yine yüzde 3 ve hatta yüzde 3’ün altında büyümesi öngörülen bir dönemde, 4,6 bir büyüme sağlıyoruz. Depreme rağmen ve enflasyon tedbirlerine rağmen büyümemizi belli bir hızda devam ettiriyoruz. OVP’ye göre bu yılı yüzde 4,4 civarında bir büyüme ile kapatmayı ön görüyoruz" diye konuştu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 2'NİN ALTINDA

Enflasyonun aylık bazda oldukça önemli oranda düştüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Çekirdek enflasyon yüzde 2’nin altına inmiş durumda. 2024’ün ortalarından itibaren enflasyonda belirgin bir şekilde düşüş gerçekleşecek. İhracatımız çok iyi gidiyor. Dünya daraldığı halde ihracatımız gerçekten güçlü bir performans gösteriyor. En son kasım ayında 23 milyar doları aştık. Türkiye’nin tarihindeki en yüksek kasım ayı ihracatı oldu. Yıllık bazda ise OVP’ye göre 255 milyar doları aşmayı hedefliyoruz."

CARİ AÇIĞIMIZDA CİDDİ oranda DÜZELME VAR

Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası’nın yeni bir politika izlediğine değinerek, "En yakından sonuçları gördüğümüz rakamlardan birisi de rezervlerimiz. Geçtiğimiz Mayıs ayında brüt rezervlerimiz 98,5 milyar dolara kadar düşmüştü. An itibarıyla, 140 milyar doları aşmış durumdayız. Bu da Türkiye için bir rekor. Bir taraftan bütçe açığını kontrol ederken diğer taraftan da cari açığını aşağı çekme gayretindeyiz. Son dönemde ciddi anlamda da cari açıkta bir düzelme var. Yılın ilk yarısında daha yüksekti. İkinci yarısındaki 4 aylık cari açığa bakarsanız, yıl sonu itibariyle 4-5 milyar dolar seviyelerinde bir düzeye inmiş durumda. Yıl sonu itibarıyla cari açığımız yüzde 4’ler seviyesine düşmüş olacak" ifadelerini kullandı.







