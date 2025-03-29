Ekonomiye güven artıyor

Türkiye'nin makro ekonomik göstergelerde sergilediği performans güçlenerek sürüyor. İş dünyasının ve vatandaşın geleceğe dönük nabzını tutan veriler, ekonomiye olan güvenin arttığına işaret ediyor. İktisadi faaliyetteki canlılığı ispatlayan göstergelerden biri olan ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 1,6 artışla 100,8 değerini aldı. Böylece endeks, 2024 yılı mart ayının ardından yeniden 100'ü geçerek, referans değerini aştı. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması, genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösteriyor. Aynı dönemde tüketici güven endeksi de yüzde 4,6 artışla 85,9'a ulaştı.

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HRACAT, İSTİHDAM VE ÜRETİMDE TOPARLANMA

Ekonomide bir başka sevindirici gelişme reel kesim güveninde yaşandı. Reel kesim güven endeksi, yüzde 0,4 yükselişle 103,2'ye çıktı. İhracat sipariş miktarı, toplam istihdam ve üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler reel kesim güven endeksini artış yönünde etkileyen faktörlerin başında geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler incelendiğinde hizmet sektörünün ivme kazandığı görülüyor. Buna göre hizmet sektörü güven endeksi martta yüzde 0,2 artarak 114,4 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi 113,4, inşaat sektörü güven endeksi ise 88,9 seviyesinde gerçekleşti.





SATIŞ BEKLENTİLERİ 23,3 PUANA YÜKSELDİ

182'nci sayısı yayımlanan TEPAV Perakende Güven Endeksi de (TEPE) şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla 18,2 puan yükselerek 3,2 puana çıktı. Ancak, bir önceki aya göre kıyaslandığında 6 puanlık bir düşüş var. Perakendecilerin son 3 aya ilişkin iş durumu değerlendirmelerinde kötüleşme gözlemlenirken geleceğe yönelik beklentilerde iyileşme olması dikkat çekiyor. Şubatta işlerinin kötüleştiğini belirtenlerin oranı yüzde 29,8 olurken önümüzdeki üç ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı yüzde 31,9’dan yüzde 46,6’ya yükseldi. Önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 2,7 puan, geçen yılın aynı ayına göre ise 39,3 puan artarak 23,3 puan seviyesine yükseldi.



