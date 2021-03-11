Ekonomi Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi TBMMde kabul edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'torba kanun teklifi' TBMM'de kabul edildi

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin düzenlemeler yasalaştı.

Teklife göre, ihalesi 15 Mart 2020'den sonra yapılmış fakat sözleşmesi henüz imzalanmamış, yap-işlet-devret modelli projelere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da ilave teminat sağlayabilecek.

Finansmanı yurt dışından sağlanan yap işlet devret projeleri kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı idareler tarafından imzalanacak borç üstlenim anlaşmalarına bakanlık da taraf olabilecek.

Hazine üstlenme süresi 2023 sonuna kadar uzatılıyor

Bakanlık bu kapsamda söz konusu anlaşmalara yabancı kreditörler tarafından sağlanacak finansmana ilave teminat verebilecek.

Teklifle ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın finansman açığının hazine tarafından üstlenilme süresi 2023 sonuna uzatılacak.

Kaçak olduğu tespit edilen buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanlar artık kesime sevk edilmeyecek ve karantinaya alınacak.

Ayrıca mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler de teklifte yer alıyor.

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