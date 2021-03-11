Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'torba kanun teklifi' TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin düzenlemeler yasalaştı.

Teklife göre, ihalesi 15 Mart 2020'den sonra yapılmış fakat sözleşmesi henüz imzalanmamış, yap-işlet-devret modelli projelere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da ilave teminat sağlayabilecek.

Finansmanı yurt dışından sağlanan yap işlet devret projeleri kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı idareler tarafından imzalanacak borç üstlenim anlaşmalarına bakanlık da taraf olabilecek.

Hazine üstlenme süresi 2023 sonuna kadar uzatılıyor

Bakanlık bu kapsamda söz konusu anlaşmalara yabancı kreditörler tarafından sağlanacak finansmana ilave teminat verebilecek.

Teklifle ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın finansman açığının hazine tarafından üstlenilme süresi 2023 sonuna uzatılacak.

Kaçak olduğu tespit edilen buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanlar artık kesime sevk edilmeyecek ve karantinaya alınacak.

REKLAM

Ayrıca mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler de teklifte yer alıyor.

GÜNDEM TBMM'de kadına yönelik şiddetin araştırılması için komisyon kurulmasına karar verildi

GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop'tan fezleke açıklaması