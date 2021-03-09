TBMM'de kadına yönelik şiddetin araştırılması için komisyon kurulmasına karar verildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Birtakım devletlerin kendi yanında yer almasını kalıcı bir ittifak zannetmesin

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere rağmen Türkiye karşıtı hamlelerine tepki gösteren Çelik, 'Birtakım devletlerin Türkiye ile bilek güreşi yapmak için Yunanistan'ı yanına almasını, kalıcı bir ittifak zannetmesinler. Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır bu bölgede' ifadelerini kullandı.