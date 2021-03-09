Gündem TBMMde kadına yönelik şiddetin araştırılması için komisyon kurulmasına karar verildi
POLİTİKA

TBMM'de kadına yönelik şiddetin araştırılması için komisyon kurulmasına karar verildi

TBMM Genel Kurulunda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Meclis Genel Kurulunda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri, birleştirilerek görüşüldü.

Araştırma komisyonu kuruluyor

Önergeler üzerindeki müzakerelerin ardından yapılan oylamada, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

İlk etapta üç ay görev yapacak

Araştırma komisyonu 19 üyeden oluşacak ve ilk etapta üç ay görev yapacak.

Komisyon, görev süresince elde edeceği veriler ve değerlendirmeler doğrultusunda bir rapor hazırlayacak. Rapor, daha sonra Genel Kurul'da görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddete sert kınama
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddete sert kınama

Samsun'da sokak ortasında bir kadına şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı
GÜNDEM
Samsun'da sokak ortasında bir kadına şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Kadına şiddete karşı komisyonun ilk adımı atıldı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Kadına şiddete karşı komisyonun ilk adımı atıldı
Abone Ol Google News
Marstaki yaşamın sırrıTürkiyede olabilir

Mars'taki yaşamın sırrı
Türkiye'de olabilir

​NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan açıklama.
TBMM onay verdi

TBMM onay verdi

​Kadına yönelik şiddetin araştırılması için komisyon kurulacak.
CHPde rozet çatlağı

"​Bize bu partiden gidin diyorlar."

​AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama.

​Vaka sayıları yükselmeye devam ediyor.

Ankara Valiliği yeni tedbirleri açıkladı.

Hakurk ve Kandil'de 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Koronavirüs hayatını kararttı

Koronavirüs hayatını kararttı

"Böyle bir şeyin geleceği hiç aklıma gelmezdi."

​Beş sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi

Diyarbakır annelerinin adını anmıyor

Diyarbakır annelerinin adını anmıyor

​ABD Dışişleri Bakanlığı ödüle layık görmüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.