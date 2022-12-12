Ekonomi Elektrik borçlarına 5 taksit 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrik borçlarına 5 taksit: 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

Bir süredir hazırlıkları süren ekonomiye ilişkin torba kanun teklifine göre, özelleştirme döneminde TEDAŞ’a devredilen ve 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinebilecek. 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş ve yapılandırılmamış borçların ana para kısmına ise taksit imkanı sunuluyor. Borçlar, her yılın ekim ayı sonuna kadar 5 eşit taksitle faizsiz olarak ödenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elektrik borçlarına 5 taksit: 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek
​Elektrik borçlarına 5 taksit.

Bir süredir hazırlıkları süren ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi tamamlandı. Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti'li milletvekillerinin imzasıyla sunulan teklife göre, BOTAŞ'ın ödenmemiş vergi ve idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları mahsuplaşma yoluyla silinecek.

2 BİN TL'NİN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNECEK

Mahsuplaşma karşılığında BOTAŞ, 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşacak Hazine’den görevlendirme bedeli alacaklarından vazgeçecek. Teklifin TEDAŞ’a ilişkin maddeleri ise iki farklı düzenlemeyi içeriyor.

Buna göre, özelleştirme döneminde TEDAŞ’a devredilen ve 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinebilecek. Dava ve icra işlemleri sona erecek. 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş ve yapılandırılmamış borçların ana para kısmına ise taksit imkanı sunuluyor. Bunun için abonelerin 2023 yılı eylül ayı sonuna kadar TEDAŞ’a yazılı başvuru yapması gerekecek. Borçlar, her yılın ekim ayı sonuna kadar 5 eşit taksitle faizsiz olarak ödenecek.

ZEYTİNLİKLER MADENCİLİĞE AÇILIYOR

Teklif, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin verilmesini kapsıyor. Buna göre elektrik üretimi için madencilik yapılan sahaların zeytinliklere denk gelmesi durumunda bakanlık izni ile madencilik yapılabilecek. Mevcut düzenleme, fiilen zeytinlik olan alanlarda madenciliği yasaklıyordu. Teklifle Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Devlet Demiryolları'na ait limanların işletme sürelerinde de düzenlemeye gidiliyor. Bu limanların işletme süreleri 49 yıla kadar uzatılabilecek.

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