Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yeni yılla birlikte zam

BOTAŞ, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak yeni gaz fiyatlarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 25, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 15, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 50 oranında artış yapılmıştır." denildi.

EKONOMİ Köprü geçiş ücretlerinde değişiklik

Elektrikte tarifeli dönem

Elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamada, 2022 için belirlenen elektrik tarifelerinin Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiği kaydedildi.

REKLAM

Kademeli tarifenin dar gelirli vatandaşları korumayı, enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, salgın koşulları sebebiyle ham madde fiyatlarında yaşanan artışların enerji maliyetlerini de artırdığı belirtildi.

150 KİLOVATSAAT ALTINA YÜZDE 50, ÜSTÜ TÜKETİME YÜZDE 125 ZAM

Elektrik tüketimi 150 kilovatsaat altındaki tarifelere yüzde 50, 150 kilovatsaatin üzerindeki tarifelere ise yüzde 125 zam geldi.

1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak.

GÜVENCE BEDELLERİ BELLİ OLDU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararına göre, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında 1 Ocak'tan itibaren geçerli güvence bedelleri belirlendi.

REKLAM

Buna göre, güvence bedelinde sanayi ve ticarethane için kilovatsaat başı birim bedeli 129,6 lira, mesken için 45,6 lira, şehit aileleri ve muharip gaziler için 22,8 lira, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer abone grubu için 61,5 lira oldu.

Ayrıca, Sayaç Kontrol Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve reaktif sayaç bedeli 33,7 lira, akım trafolu veya gerilim trafolu aktif ve reaktif sayaç bedeli ise 42,7 lira oldu.

EPDK'nin kurul kararına göre görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme bildirimi bırakma bedeli ise alçak ve orta gerilim için 72 kuruş, ikinci bildirim bırakma bedeli 1,44 lira olarak belirlendi.

REKLAM