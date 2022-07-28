Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi yüzde 20'ye çıkarıldı

ROTEK takım kaptanı Cem Güdür, festival öncesinde araç projesi hakkında bilgiler verdi. <br>Güdür, “2021-2022 yılında Balıkesir Üniversitesi Robot Topluluğu ve SAVTEK Topluluğu ortak takımı olan ROTEK Elektrikli Araç takımı olarak katıldığımız teknofest yarışmalarından Uluslararası Efficiency Challenge elektrikli araç yarışları kategorisinde 700 baraj puanı üzerinden bin 570 puan alarak finale kalmaya hak kazandık. ROTEK elektrikli araç takımı olarak motorumuz, batarya yönetim sistemimiz, elektronik aksanlarımız, mekanik detaylarımız ve kabuk olmak üzere daha birçok parçamızı yerli olarak Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Mimar Sinan Teknik Anadolu Lisesi ve Balıkesir Teknokent bünyesinde yaptık\" dedi.<br>