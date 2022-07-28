Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi yüzde 20'ye çıkarıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de eklendi. 8703.80.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP), "Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar" başlığı altındaki elektrikli araçların ithalatında yüzde 10 olan ilave gümrük vergisi oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.
Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.
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Elektrikli araçlar için ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖTV düzenlemesi ile birlikte birçok elektrikli modelin fiyatı değişti. <br>Yeni düzenleme ile birlikte motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV, yüzde 10 olarak uygulanacak.<br>
160 kW altı, ancak matrahı 700 bin TL ve üstü olan araçlarda yüzde 40; 160 kW üstü ve matrahı 750 bin TL'yi geçmeyenlerde yüzde 50, geçenlerde ise yüzde 60 olarak belirlenecek.
Yapılan düzenlemeyle birlikte daha çok orta segmentteki araçlarda fiyat indirimleri gerçekleşti. İşte NTV'de yer alan habere göre, Türkiye'de satılan tüm elektrikli araçlar ve liste fiyatları...
AUDİ<br><br>Audi e-tron Advanced 55 quattro - 2.720.200 TL
Audi e-tron S line 55 quattro - 2.764.379 TL<br><br>
Audi e-Tron GT quattro - 3.749.160 TL<br><br>
Audi RS e-Tron GT quattro - 5.326.207 TL<br><br>
PORSCHE<br><br>Taycan - 3.579.139 TL<br><br>Taycan 4S - 4.356.586 TL
Taycan GTS - 5.316.746 TL<br><br>Taycan Turbo - 6.196.015 TL<br><br>Taycan Turbo S - 7.533.698 TL
Taycan 4 Cross Turismo - 3.837.003 TL<br><br>Taycan 4S Cross Turismo - 4.586.779 TL
Taycan Turbo Cross Turismo - 6.237.073 TL<br><br>Taycan Turbo S Cross Turismo - 7.566.045 TL
Taycan GTS Sport Turismo - 5.348.429 TL<br><br>
BMW<br><br>BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg -2.190.900 TL
BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 2.851.700 TL
BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 3.169.500 TL
BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 3.191.700 TL<br><br>
BMW iX3 Impressive - Otomatik - 286 bg-2.363.500 TL<br><br>
CİTROEN AMİ<br><br>6 kw Elektrik Motor - 219.000 TL
DFSK<br><br>Seres 3 Elektrikli SUV - 920.000 TL
HYUNDAİ KONA<br><br>100 kW Progressive - Elektrik - Otomatik - 811.523 TL
JAGUAR<br><br>Jaguar I-Pace SE - 400bg - 2.489.389 TL
Jaguar ı-Pace HSE - 400bg - 2.721.944 TL<br><br>
KİA EV6<br><br>Kia EV6 Prestige Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.009.900 TL
Kia EV6 GT-Line Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.117.900 TL<br><br>
MERCEDES-BENZ<br><br>Mercedes-Benz EQE 350+ AMG - 2.710.500 TL
Mercedes-Benz EQA 4MATIC - 1.746.000 TL
Mercedes-Benz EQC - 2.316.500 TL<br><br>
Mercedes-Benz EQB - 1.777.500 TL<br><br>
Mercedes-Benz EQS 350 AMG - 3.740.000 TL<br><br>
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC - 5.182.500 TL<br><br>
Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ - 5.615.000 TL <br><br>
MINI COOPER<br><br>MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 825.473 TL
MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Resolute Edition - 828.069 TL<br><br>
RENAULT ZOE<br><br>Zen 80 kW Z.E. 50 - 739.900 TL
SKYWELL<br><br>Skywell ET5 Premium Line - 915.000 TL
Skywell ET5 Premium Plus - 1.420.000 TL<br><br>
SUBARI SOLTERA<br>Subaru Solterra e-Xtreme - 1.485.930 TL
SubaruSolterra e-Xclusive - 1.559.857 TL<br><br>
Subaru Solterra e-Xcellent - 1.650.865 TL<br><br>
VOLVO<br><br>XC40 Recharge, P6 Single motor, Ultimate - 1.550.395 TL
Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları listelendi
Elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranları yeniden güncellendi. Buna göre orta segmentte satışta ya da satışa çıkacak olan elektrikli otomobillerin büyük bir bölümü yüzde 10'luk vergi dilimine girecek. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) 6 aylık raporuna göre, 27 bin 582 adet hibrit ve 2 bin 263 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobil modelleri ve güncel fiyatlarının listesi...
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Elektrikli araç için 7 mekatronik mühendisi, 8 elektrik mühendisi öğrencisi el ele verdi, cumartesi ve pazar günü finali düzenlenecek olan yarışa hazırlanıyor.<br>
ROTEK takım kaptanı Cem Güdür, festival öncesinde araç projesi hakkında bilgiler verdi. <br>Güdür, “2021-2022 yılında Balıkesir Üniversitesi Robot Topluluğu ve SAVTEK Topluluğu ortak takımı olan ROTEK Elektrikli Araç takımı olarak katıldığımız teknofest yarışmalarından Uluslararası Efficiency Challenge elektrikli araç yarışları kategorisinde 700 baraj puanı üzerinden bin 570 puan alarak finale kalmaya hak kazandık. ROTEK elektrikli araç takımı olarak motorumuz, batarya yönetim sistemimiz, elektronik aksanlarımız, mekanik detaylarımız ve kabuk olmak üzere daha birçok parçamızı yerli olarak Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Mimar Sinan Teknik Anadolu Lisesi ve Balıkesir Teknokent bünyesinde yaptık\" dedi.<br>
Teknokent Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Burcu Aydemir, \"ROTEK Car takımımız uluslararası elektrikli araba yarışlarında Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Teknokenti temsilen araçlarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki'nin katılımıyla aracımızı birazdan uğurlayacağız. Yerlilik oranı çok yüksek o yüzden tasarım aşamasında da finale kaldılar\" diye konuştu.<br>
Son kontrolleri yapılan aracı ziyaret eden Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki aracı inceleyip öğrencilere başarılar diledi ve sonraki yıllarda yapacakları projelerde öğrencilere destek sağlayabileceklerini dile getirdi.
Elektrikli otomobil üreterek finale koştular
Balıkesir Teknokent'te teknofest elektrikli araç projeleri yarışmasının final heyecanı yaşanıyor.