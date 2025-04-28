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Elektronik ticarette fırsatçıya geçiş yok

Elektronik ticarette fırsatçıya geçiş yok

Ali Kürşat Büyükada
04:0028/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ETİD Başkanı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, depremi fırsat bilerek çadır, fener gibi acil yardım malzemelerinde fahiş fiyat arttıran satıcılara yönelik denetim başlattıklarını açıkladı. Çevikoğlu, PttAVM bünyesinde kurdukları komitenin, gün içinde fiyatı aşırı yükselen ürünleri satışa kapattığını söyledi. Çevikoğlu, “Böylece kısa sürede fiyat manipülasyonlarının önüne geçtik” diye konuştu.

İstanbul’da paniğe neden olan 6,2’lik depremin ardından Ticaret Bakanlığı emlak ilanlarında fiyat artıranlara 14.5 milyon TL ceza keserken, diğer taraftan gözler e-ticaret sektöründeki fırsatçılığa çevrildi. Deprem sonrasında vatandaşlar özellikle başta çadır olmak üzere fener, şarj aleti, termos gibi ürünlere akın ederken, bazı e-ticaret sitelerinde fahiş fiyat artışlarına gidildiği ortaya çıktı.


TEMEL ÜRÜNLERETALEP YÜKSELDİ

Acil durum ihtiyaçlarını e-ticaret siteleri üzerinden karşılamak isteyen vatandaşlar, fahiş fiyat artışlarına tepki gösterirken, sektör temsilcileri de önlem almak için harekete geçti. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, depremin hemen ardından özellikle çadır, şarj aleti, deprem çantası, konserve gibi ürünlere talebin bir anda arttığını söyledi. Depremden bu yana iki gündür bu ürünlerin çok aratıldığını ve talebin yükseldiğini kaydeden Çevikoğlu, bununla birlikte istenmeyen fiyat artışlarının da görülebildiğini söyledi.


ETİKET DEĞİŞİMLERİ İNCELEMEDE

Vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağıran Çevikoğlu, sektör olarak kendi önlemlerini de aldıklarının altını çizdi. Çevikoğlu, “Bu tür afet anlarında maalesef fırsatçılar da ortaya çıkabiliyor. Biz de sektör temsilcileri olarak tüketicileri bu fırsatçılara karşı korumak için çeşitli önlemleri şimdiden hayata geçirdik. Örneğin biz PttAVM bünyesinde beş personelden oluşan bir komite kurduk. Acil durum ihtiyaçlarına ilişkin ürünler bu komite tarafından anlık takip ediliyor. Fiyat artışlarında bir anormallik tespit edildiği anda söz konusu ürün satışa hemen kapatılıyor. Böylece çok kısa süre içerisinde aslında mağduriyetin de önüne geçmiş olduk ve fırsatçılara bu anlamda geçit vermedik. Zaten komitemizin kontrollerinin ardından da şu anda platformumuzda fiyatlarla ilgili dalgalanmanın önüne geçilmiş durumda” dedi.


#Ekonomi
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