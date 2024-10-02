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Ekonomi
'Emeklilikte yıl farkı'na yönelik çalışıyoruz

'Emeklilikte yıl farkı'na yönelik çalışıyoruz

Resul Ekrem Şahan
04:002/10/2024, الأربعاء
G: 2/10/2024, الأربعاء
Yeni Şafak
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Vedat Işıkhan
Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi. Işıkhan, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önceki gün yapılan Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bu yıl emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili çalışma yaptıklarını belirten Işıkhan, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz” dedi.

ARALIK BİTMEDEN DÜZENLEME HEDEFİ

Emeklilikte hak kaybının önlenmesi için ilave ödenek oluşturma planları yapan ekonomi yönetiminin sorunun kalıcı çözümü için üç formül üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Bunlardan ilki emeklilik ödeneklerine ilişkin mevzuatta değişiklik yapmak. İkincisi Meclis'e yasa teklifi getirilmesi. Üçüncü bir yol olarak ise ödeneklerin bütçe mevsimi öncesi güncellenmesi ya da tek çatıda birleştirilmesi. Konuyla ilgili düzenlemenin aralık ayı bitmeden sonuçlandırılması hedefleniyor.



#emekli
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Vedat Işıkhan
#Ekonomi

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