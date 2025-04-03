Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Emeklinin 1000 TL'lik farkı yatıyor

Emeklinin 1000 TL'lik farkı yatıyor

04:003/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Emekli ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesi farkları bugünden itibaren hesaplara yatıyor. İkramiyenin 1.000 liralık fark ödemesinin yapılacağı günler maaş ödeme günlerine göre yatacak.

Emekli ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesi farkları bugünden itibaren hesaplara yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sosyal medya hesabından, emekli ve hak sahiplerine verilen Ramazan Bayramı ikramiyesinin 1.000 liralık fark ödemesinin yapılacağı günler paylaşıldı. Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara bugün, 22-26 arasında olanlara ise yarın ikramiye farkları ödenecek. Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 4 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlara ise 5 Nisan'da ikramiye farkları yatırılacak.


#Ekonomi
#emekli
#ikramiye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İşte Trump'ın ülkelere uygulayacağı gümrük vergisi oranları