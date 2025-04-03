Emeklinin 1000 TL'lik farkı yatıyor

Emekli ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesi farkları bugünden itibaren hesaplara yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sosyal medya hesabından, emekli ve hak sahiplerine verilen Ramazan Bayramı ikramiyesinin 1.000 liralık fark ödemesinin yapılacağı günler paylaşıldı. Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara bugün, 22-26 arasında olanlara ise yarın ikramiye farkları ödenecek. Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 4 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlara ise 5 Nisan'da ikramiye farkları yatırılacak.