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Emekli ikramiyesi Meclis'e geliyor

Emekli ikramiyesi Meclis'e geliyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:003/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

AK Parti Grubu, ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı mini ekonomi torba teklifini bu ay içinde Meclis gündemine taşıyor.

Teklifle, emekli ikramiyelerinde de artışa gidilmesi sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 milyon 618 bin emekli için ikramiyelerde yapılacak artış için iki maliyet analizi hazırladı. İlk etki analizine göre, emekli ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılacak. Bu durumda iki bayram için emeklilere toplamda 34,5 milyar lira ödenecek. İkinci etki analizindeyse, ikramiye 3 bin liradan 5 bin liraya yükseltilecek. Bu durumda emeklilere iki bayram için ödenecek toplam ikramiyenin 70,5 milyar lirayı bulacak. İkramiyeye zammın yapılıp yapılmayacağı ya da ne kadar yapılacağı bugün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda gündeme gelmesi bekleniyor.




#Emekli
#Emekli İkramiye
#ekonomi
#AK Parti
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