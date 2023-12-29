Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilerin de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacağını duyurmuştu.
5 bin TL ikramiye ne zaman yatırılacak?
Resmi Gazete'de yayınlandı
Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme kapsamında 4 milyon 680 bin emekliye ikramiye yatırılacak.
Toplamda 23 milyar liranın üzerinde
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi geçen ay yapılmış ancak çalışan emekliler düzenleme kapsamına alınmamıştı.
Miktarın toplam tutarının 23 milyar liranın üzerinde olacağı bekleniyor.
İkramiyeden kimler yararlanacak?
5 bin TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.