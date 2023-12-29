"5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek, yılbaşından önce yatar mı, Meclis'te onaylandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasıyla birlikte yasalaşacak olan emekli ikramiyeleri, milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiyelerin hesaplara yatırılması için beklenen tarih de açıklandı. Peki 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek, yılbaşından önce yatar mı, Meclis'te onaylandı mı? İşte aralık ayı maaş ve ikramiye ödeme günleri...