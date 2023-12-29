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Ekonomi

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye hesaplarda

Yüz binlerce emekli 5 bin TL ikramiye ödemesinin ne zaman yapılacağını merakla bekliyordu. Emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi bugün banka hesaplarına yatırılıyor. Peki, ikramiye ödemesinden kimler yararlanacak? İşte detaylar...

09:29 - 29/12/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv
29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel 'bir kerelik' emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyeden,
çalışan emeklilerin
de faydalanması kararlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilerin de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacağını duyurmuştu.


5 bin TL ikramiye ne zaman yatırılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,
"Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır"
açıklaması yaptı.


Resmi Gazete'de yayınlandı

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar ile,
çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilecek
. Destekten daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme kapsamında 4 milyon 680 bin emekliye ikramiye yatırılacak.


Toplamda 23 milyar liranın üzerinde

Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi geçen ay yapılmış ancak çalışan emekliler düzenleme kapsamına alınmamıştı.

Miktarın toplam tutarının 23 milyar liranın üzerinde olacağı bekleniyor.


İkramiyeden kimler yararlanacak?

5 bin TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada
"İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak"
dedi.






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