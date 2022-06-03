Emlakçıların sahte ilan oyunu: Olmayan evleri satıyorlar

Ev kiralarının yükselmesiyle konut satın almaya yönelen vatandaşlar bu kez de emlakçıların oyunuyla karşılaştı. Sosyal medya, konut satışının yapıldığı bir internet sitesinde emlakçıların verdiği ilanlarla ilgili şikayetlerle doldu taştı. Söz konusu şikayetlerde emlakçıların iskansız ya da sahte ev satışı yaptığı iddia edildi. Bunun üzerine harekete geçtik ve sitedeki emlakçıların peşine düştük.

Türkiye'nin en büyük emlak sitelerinden birinde bulunan uygun fiyatlı ev ilanlarının çoğu ya iskansız ya da sahte.

ABLA O EV SATILDI

İnternet sitesinde, özellikle Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesinde yüzlerce 300 ila 500 bin TL’ye eşyalı, dubleks ve manzaralı lüks daire ilanı yer alıyor. Bu ilanların bir çoğunda tapu bilgisi “Bilinmiyor” olarak belirtiliyor. Yeni Şafak olarak ilanlardaki emlakçılarla iletişime geçtik. İlan sahiplerini arayıp evlere bakmaya gitmek için randevulaştık. Belirtilen saatte adreste olduk ancak emlakçılar gelmedi. “Gelin, eve bakalım” diyen kişi telefona bakmadı. Diğer bir emlakçı ise telefonumuzu engelledi. Üçüncü emlakçı, “Metrobüse yürüme mesafesi” denen ilana gidince, “Abla o ev satıldı sana başka ev göstereyim” diye bizi oyaladı.

LÜKS EV DEDİ BOŞ ARSA ÇIKTI

Bu emlakçıların mağdur ettiği vatandaşlardan biri olan T.K, şunları anlattı: “102***2424 ilan numaralı daire için kendisini ev sahibi olarak tanıtan kişiyle iletişime geçtik, görüştük ve ön ödeme yaptık. Ancak sonrasında telefonu kapandı ulaşamadık, evin olduğu adrese gittiğimizde ise bomboş bir arsa ile karşılaştık. İlanı da sayfadan kaldırdı.”

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Adnan Yeşiltaş

Kanun çıkarılmalı

Çok fazla şikayet aldıklarını söyleyen İstanbul Emlak Odası Başkanı Emlak Müşaviri Adnan Yeşiltaş, “Emlak müşavirliğinin bir kanunu yok. Oysa bizim yasalarla donatılmamız lazım. Emlak Danışmanlığı Belgesi’ni alan herkes kendini emlakçı olarak görüyor. Oysa bu belgenin kanuni bir bağlayıcılığı yok. Bu işi yapan insanların yaptığı işten sorumlu olması lazım ama değil. Bu işin kanunu olmadan asla olmaz. Verilen ilanların takibi mümkün değil. Aynı kişiye iki ev satan da var iskansız konut pazarlayan da” dedi.

Şeref Malkoç

Emlakçılar arasında çeteleşme var

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, konut fiyatlarındaki fahiş artışlara ilişkin fırsatçılık yapanların bulunduğunu, ev sahiplerinin yüksek kira talepleri konusunda kuruma çok sayıda başvuru yapıldığını söyledi. Malkoç, “Fırsatçılık yapanlar, haksız kazanç elde etmeye çalışanlar elbet bugün olmazsa yarın hesabını verecekler” diye konuştu.

KURALLAR VAR

Herkesin kafasına göre emlak fiyatlarını belirleyemeyeceğini, bunun kurallarının bulunduğunu ve ilgili meslek odasının bu konuda çalışma yapması gerektiğini kaydeden Malkoç, “Emlakçılar arasında çeteleşmeler, gruplaşmalar oluşmuş. Bu suçtur. Emlakçı odaları var, mutlaka müdahale etmesi gerekir. Emlak odalarının mensuplarını eğitmesi gerekir, bunlarla ilgili çalışmalar yapması, bilgilendirmesi gerekir ve denetlemesi gerekir” diye konuştu.

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