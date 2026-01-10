En düşük emekli maaşı 20 bin lira

AK Parti, 2026 yılının ilk ekonomi torba kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. 13 maddeden oluşan teklifin en dikkat çeken başlığı, en düşük emekli aylığında yapılan artış oldu. 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, Ocak 2026 itibarıyla yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin liraya çıkarıldı. Düzenleme kapsamında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş artış oranları da netleşti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin sosyal devlet ilkesinin bir gereği olduğunu belirterek, bütçe disiplininden taviz verilmeden hazırlandığını vurguladı. Türkiye'de 17 milyon 720 bin emeklinin bulunduğunu ifade eden Güler, sistemin sorunsuz işlediğini dile getirdi.

SGK VE BAĞ-KUR'LU İÇİN %12,19 ZAM

Torba kanun teklifi kapsamında SGK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak 2026’dan itibaren yüzde 12,19 oranında artırılacak. Memur emekli aylıkları (Emekli Sandığı) ise yüzde 6,85 enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam yüzde 18,60 oranında zamlanacak. Ayrıca toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda alınan Hakem Kurulu kararı doğrultusunda, mevcut katsayıya bir birim ilave edilmesiyle oluşan artış da aylıklara ayrıca yansıtılacak. Yapılan düzenleme, 2026 yılı Ocak–Haziran dönemi için geçerli olacak.

4,9 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

Maaş artışından SSK ve Bağ-Kur kapsamında yaklaşık 4 milyon 917 bin emekli yararlanacak. En düşük aylık ile oluşan fark, Hazine tarafından karşılanacak. Düzenlemenin bütçeye etkisinin 6 aylık dönem için yaklaşık 69,5 milyar lira olacağı hesaplanıyor. Söz konusu tutar, Hazine'den Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktarılacak.

HANE BAZLI PİLOT UYGULAMA

Türkiye’de geçmişte çok düşük yaşlarda emeklilik uygulamalarının sisteme ciddi yük getirdiğini kaydeden Abdullah Güler, “Daha fazla emekli maaşı için yüksek ve uzun süreli prim ödenmesi evrensel bir kuraldır. Emeklilik sistemimizin adil, şeffaf ve sürdürülebilir hale gelmesi gerekiyor” dedi. Güler ayrıca, 17,7 milyon emekliye maaşın yanı sıra sağlık hizmetlerinin de eksiksiz sunulduğuna işaret ederek, sosyal devlet anlayışıyla hane bazlı desteklerin pilot uygulamalarla hayata geçirilebileceğini sözlerine ekledi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 1.270 LİRA

Torba teklifte istihdama yönelik bir düzenleme de yer aldı. İstihdamı korumak ve işveren maliyetlerini azaltmak amacıyla asgari ücret desteğinin 2026 yılında günlük 42,33 TL olarak sürdürülmesi öngörüldü. Asgari ücret işveren desteği 1 Ocak'tan itibaren 1.000 liradan 1.270 liraya yükseltilmiş oldu.



















