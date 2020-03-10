En güçlü 50 kadın CEO

Türkiye’nin en güçlü 50 kadın Üst Düzey Yöneticileri (CEO) belli oldu. Ekonomist Dergisi’nin kapak konusu olan araştırmada, Türkiye’de yüzde 13,4 seviyesinde kadın yönetici olduğu belirtilen araştırmada, en güçlü 50 Türk kadın yönetici sıralandı. Sabancı Philip Morris CEO’su Filiz Yavuz Diren’in en güçlü CEO seçildiği araştırmaya göre; ikinci sırada PepsiCo Türkiye’den Ece Aksel, üçüncü sırada ise MV Holding’den Ebru Domran yer aldı. Diren ve Aksel, bu yıl ilk kez listeye girmelerine rağmen ilk iki sırayı paylaştı.

DİJİTALLEŞMEYE ÖNEM VERİYOR

20 yıldır Philip Morris/Sabancı bünyesinde çalışan ve 2018 yılında şirketin genel müdürlük görevine getirilen Filiz Yavuz Diren, 2 bin çalışanı bulunan ve geçtiğimiz yıl tahmini rakamlara göre 28 milyar TL ciroya ulaşan bir şirketi yönetiyor. Diren, dijitalleşme, girişimcilik, çalışan memnuniyeti konularına öncelik verdi.

Geçen yıl özellikle dijital dönüşüme odaklandıklarını belirten Diren, “Bu yıl da sürdürülebilir gelecek için dijital dönüşümü devam ettirmek en büyük hedefimiz. Tüm süreçlerimizi kapsayan dönüşüme çalışanlarımız ile birlikte tek takım olarak ulaşacağız. İşte bu nedenle listemizin başında çalışan memnuniyeti yer alıyor. Dijitalleşme ile yeni iş fikirleri ortaya çıkararak süreçlerimizi daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Ayrıca ülkemizin start up’ları ile büyürken start up’ları büyütmek de önceliklerimiz arasında yer alıyor” diyor.

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YENİ ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Araştırmaya bu yıl yeni katılan isimler oldu. İlk ikide yer alan Filiz Yavuz Diren ve Ece Aksel’in yanı sıra, H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu, Marsh Türkiye Eş CEO’su Yeşim Aksüt, Türk Prysmian Kablo CEO’su Cinzia Farise, AGT Genel Müdürü Didar Sevdil Yıldırım, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Janssen Türkiye Genel Müdürü Demet Russ, Maersk Doğu Akdeniz Bölgesi Genel Müdürü Sedef Ayhan, Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Şengül, Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, Myan Türkiye Ülke Müdürü Funda Gücer, Kimberly-Clark/Kotex Türkiye Genel Müdürü Sibel Demir, Adecco Türkiye Genel Müdürü Zeynep Kamışlı Sezer, VMLY&R Group CEO’su Arzu Ünal bu yıl ilk kez giriş yaptı.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜNE GÜÇ KATIYORLAR

Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) açıklanan ‘Küresel Cinsiyet Uçurumu 2020 Raporu’ da kadının iş dünyasındaki yerine ilişkin çarpıcı rakamlar sunuyor. 153 ülkeyi mercek altına alan raporda ‘Yönetim Kurullarında Kadın Oranı’ diye bir bölüm de var. Buna göre yönetim kurulunda en fazla kadının olduğu ülke yüzde 43,4 oranıyla Fransa. Ardından yüzde 43 ile İzlanda geliyor. Fransa ve İskandinav ülkeleri yönetim kurullarında daha çok kadın olması için kota uyguluyor. Japonya’da üst düzey kadın yönetici oranı ise yüzde 15. Türkiye’nin oranı yüzde 13,4 seviyesinde. Her ne kadar yeterli düzeyde olmasa da son dönemde birçok şirketin tepe noktasında kadın liderleri görebiliyoruz. Hatta bazıları Türkiye’deki başarılarının ardından yurtdışı terfilerle global arenada da isimlerini duyuruyor.

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