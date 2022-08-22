Ekonomi En kötüsüne karşı hazırlıklı olmak gerek diyerek duyurdu Gelecek 5-10 kış zor geçecek
DÜNYA EKONOMİSİ

'En kötüsüne karşı hazırlıklı olmak gerek' diyerek duyurdu: Gelecek 5-10 kış zor geçecek

Artan enerji fiyatları nedeniyle an kötüsüne karşı hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "Gelecek 5-10 kış zor geçecek. Avrupa genelinde oldukça zor bir durum var" diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
En kötüsüne karşı hazırlıklı olmak gerek diyerek duyurdu: Gelecek 5-10 kış zor geçecek
Belçika Başbakanı Alexander De Croo açıklama yaptı.

Zeebrugge Limanı'nı ziyaretinde gazetecilere konuşan Belçika Başbakanı Alexander De Croo artan enerji maliyetlerinin Belçika için uzun vadeli ekonomik güçlükler ortaya çıkardığını belirtti.

  • De Croo, ülkesinin bu zorlukların üstesinden geleceğine inandığını söylese de "Gelecek 5-10 kış zor geçecek. Avrupa genelinde oldukça zor bir durum var. Artan enerji fiyatları nedeniyle bazı sektörler ciddi sorunlarla karşı karşıya." dedi.

En kötüsüne karşı hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan De Croo, durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Belçika ekonomisi, özellikle enerjiyi yoğun olarak kullanan sektörler başta olmak üzere artan enerji fiyatlarından etkilendi. Bazı sektörlerde üretim kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğü belirtiliyor. Ülkede doğal gazın yaklaşık dörtte biri sanayi tesislerinde kullanılıyor.

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