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Ekonomi

En sık karşılaşılan lekelere reklam filmi

Peros, yenilenen “Co-Granül Akıllı Enzim Teknolojisi” ile en sık karşılaşılan inatçı ve zor lekelerin nasıl üstesinden geldiğini yeni reklam filmiyle anlatıyor. Tüketici araştırmalarından elde edilen verilere göre çamaşırlarda en sık rastlanan lekeler üzerine kurgulanan iki bölümlük filmin ilki salça lekeleri üzerine. Yağ lekeleri üzerine hazırlanan ikinci filmse çok yakında ekranlarda olacak.

Lokman Özdemir
11:33 - 27/10/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Peros

Peros

Beyaz Kağıt markalarından Peros, ‘Co-Granül Akıllı Enzim Teknolojisi’ne sahip toz deterjanı Peros Matik’in yenilenen formülünü yeni bir reklam filmiyle duyuruyor. Markanın reklam yüzü Esra Erol’un seslendirdiği ve “yılın en iyi çıkış yapan ödülü salça lekesine gidiyor” sözleriyle başlayan filmde, Peros’un yenilenen akıllı enzim teknolojosinin güçlü bir şekilde lekeyi partüküllerine ayırarak hızla ve kolayca yüzeyden söküp attığı animasyonlarla anlatılıyor.

Tüketicilerin en sık karşılaştığı lekeler araştırıldı

“Sık karşılaşılan lekelerde tertemiz performans” sloganını taşıyan reklam kampanyası öncesinde, tüketicinin çamaşırlarda en sık rastladığı ve temizliğinde zorlandığı lekelerle ilgili kapsamlı bir araştırma yapıldı. Araştıma sonuçlarında ilk sırada bulunan salça ve yağ gibi yemek lekeleri üzerinde test edilen Peros’un ulaştığı muhteşem temizlik performansı reklam filmine de yansıyor. Markanın reklam yüzü, Esra Erol’un seslendirdiği reklamda yenilenen akıllı enzim teknolojisi animasyonlarla anlatılırken, performansa göre uygun fiyat vurgusu da yapılıyor. Film markanın kendine özgü “Yıkarım Bilirsin” melodisiyle son buluyor.


#Peros
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