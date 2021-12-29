Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı Borda ihracat rekoru kırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: Borda ihracat rekoru kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor satışının 1 milyar doları aşarak rekor kırdığını söyledi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: ​​Borda ihracat rekoru kırıldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor satışının 1 milyar doları aşarak rekor kırdığını söyledi. Bakan Dönmez bu yıl ilki düzenlenen Bor Çalıştayı’na konuştu. Dönmez, özetle şunları söyledi:

BORDA DÜNYA MARKASI

Dünyada lider olduğumuz bor madeninde batarya teknolojisinde kullanılan lityum üretimi de yerli Ar-Ge mühendislerimizin gayretiyle başladı. Enerji teknolojilerinde özelde de bor teknolojilerinde artık dünya markası olacak işleri ortaya koymak istiyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

YERLİ TEKNOLOJİYE YERLİ LİTYUM

Bugün Eti Maden’in sıvı bor atıklarından ürettiği lityum bunun en güzel örneklerinden biri. Buradan aldığımız geri bildirimler Kırka’da yıllık 600 tonluk, Bandırma’da ise yıllık 100 tonluk toplam 700 tonluk iki tesisimizin kurulmasına da kaynaklık edecek.

Bu tesislerimizin yapım ihalelerini inşallah 2022’de gerçekleştirip Bandırma’da yeni bir tesisin temelini atacağız. Lityum karbonatın lityum iyon batarya üretiminde kullanılması için Aspilsan ve Aselsan ile de iş birliği protokolü imzaladık. Yerli lityum yerli teknolojinin güç kaynağı olacak.

2022’DE YENİ BOR TESİSİ

Bor karbür tesisimizin inşasında da artık son 1 yılın içerisine girdik. 2022’nin sonlarına doğru bor karbür tesisimizi tamamlayacağız. Yapılacak tesisle bordaki katma değeri 100 katına kadar çıkaracağız. Balıkesir’de yıllık 800 ton kapasiteli ferrobor üretim tesisi için sözleşme imzalama aşamasındayız.

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