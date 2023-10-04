Enerjiye Mega Şebeke

Yurt kapasitelerinde artış ve bir evin 4-5 kişiyle kiralanması öğrencileri rahatlattı. Daha yüksek gelir ve sorunsuz tahliye için evini öğrencilere kiralamak isteyen ev sahiplerinin hevesleri kursağında kaldı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa “İstanbul’da bu zamanlar daha yoğun olurduk, telefonlar susmazdı. Şu an tek tük soran oluyor" dedi. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam da yurtlardaki kapasite artışının ev talebini azalttığını ve öğrencileri rahatlattığını ifade etti.