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Ekonomi

Enerjiye Mega Şebeke

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerjide komşu ülkelerle ara bağlantı kapasitelerinin genişletilmesi için ‘Mega Şebeke’ adı verilen yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Projede yüksek voltajlı yerel şebekeye, daha fazla yenilenebilir enerji dahil edilebilecek. Böylece elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının artırılması planlanıyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Türkiye, çevreci enerjide komşu ülkelerle ara bağlantı kapasitelerinin genişletilmesi için ‘Mega Şebeke’ isimli yeni bir projeyi hayata geçirecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen projede yüksek voltajlı yerel şebekeye, daha fazla yenilenebilir enerji dahil edilebilecek. Böylece elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının artırılması planlanıyor. Mega Şebeke kapsamında komşu ülkelerle yenilenebilir enerji ara bağlantı kapasitesi genişletilecek.


YENİLENEBİLİR İÇİN YÜKSEK PAY

Yerel şebekede, daha fazla yenilenebilir enerjiyi sisteme dahil etme şansı verebilecek yüksek voltajlı bir şebekeye sahip olunacak. Mega Şebeke ile elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı artacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra nükleer ve biyokütle enerjisi de bu şebekeye entegre edilebilecek. Komşu ülkeler arasındaki gaz ve elektrik enterkonneksiyon projeleri de mega şebekeye dahil edilebilecek.


İHTİYACI KARŞILAYACAK

Türkiye’de elektrik enerjisinin günlük hayatta kullanımının devasa boyutlara ulaşması, enerji talebinin ve doğal olarak elektrik ihtiyacının giderek daha da artacağı anlamına geliyor. Net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda elektrik ihtiyacının yenilenebilir, nükleer ve biyokütle gibi düşük emisyonlu enerji kaynaklarından karşılanmasına önem veriliyor. Bu noktada bakanlık kaynakları şebekenin mutlaka geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor.


#Ekonomi
#proje
#şebeke
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