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Ekonomi Engelli yerine park eden onlarca araç sahibine şok ceza
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Engelli yerine park eden 91 araç trafikten men edildi

Engelli yerine park eden onlarca araç sahibine şok ceza!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bin 670 ekip personeli ve 92 yaya personelin katılımıyla yapılan ‘Engelli park yeri denetimlerinde’ toplam 10 bin 784 araç ile sürücüsünün denetlendiği, tespit edilen 2 bin 720 trafik ihlaline işlem yapıldığı ve bu sebeple 91 otomobilin trafikten men edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Uygulamada, tespit edilen 2 bin 720 trafik ihlaline işlem yapıldı.
Uygulamada, tespit edilen 2 bin 720 trafik ihlaline işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bin 670 ekip personeli ve 92 yaya personelin katılımıyla dün, engelli bireylerin araçlarını park etmeleri için ayrılmış ve trafik levhaları ile belirtilmiş alanların hak sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi, trafik düzeninin sağlanarak engelli bireylerin sosyal hayatta karşılaştıkları trafik nedenli mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, şehir içi trafik ekip ve yayaların katılımıyla ‘Engelli park yeri denetimleri’ yapıldı.

91 OTOMOBİL TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

10 bin 784 araç ile sürücüsünün denetlendiğini uygulamada, tespit edilen 2 bin 720 trafik ihlaline işlem yapıldı ve bu sebeple 91 otomobil trafikten men edildi.

Denetimlere bin 670 ekip personeli ve 92 yaya personel katıldı.

Öte yandan EGM’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türk Polis Teşkilatı olarak, milleti oluşturan tüm birey ve fertlerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması, engelli vatandaşlarımızın günlük hayatlarına kolayca devam edebilmeleri, mutlu bir yaşam sürmeleri amacıyla çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.”

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