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Engelliye göz Kovid-19’a ayar

Fiziksel ve dijital dünyayı birleştiren Poilabs hayata geçirdiği kapalı alan navigasyon sistemiyle görme engellilerin hayatını kolaylaştırdı. Kapalı alanlarda yön bulmakta zorlanan kullanıcısına göz kulak olan firma, Kovid-19’a karşı da mesafe ayarı getirdi.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Görme engellilerin en büyük sorunu tüm dünyada güvenli ulaşım olarak öne çıkıyor. Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin dokuzuncu maddesine göre, engellilerin bağımsız yaşamalarının sağlanması için bina, yol, ulaşım aracı ve okul, ev, sağlık tesisi ve işyeri dahil kapalı ve açık tesislerin; erişilebilir olması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor.

KAPALI ALANDA NAVİGASYON HİZMETİ

Poilabs mühendislerinin geliştirdiği beacon ve wifi kullanan sensörler mobil cihazlar üzerinden bluetooth ve WiFi sinyallerini kullanarak iletişime geçiyor ve GPS’in çalışmadığı kapalı alanlarda navigasyonu mümkün hale getiriyor. İlk olarak İstinye Park’ta görme engelliler için sesli navigasyon çözümünü hayata geçiren firma, bu platform sayesinde ‘Turkcell Hayal Ortağım’ projesi ile telekom dünyasının Oscar’ı kabul edilen GSMA ödülünü almaya hak kazandı.

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12 ŞEHİR 30 AVM’DE

Sosyal fayda yaratan girişimcilikte en önemli sorunun sürdürülebilirlik olduğuna işaret eden PoiLabs Kurucu Ortağı Ersin Güray, geliştirdikleri sistemlerin perakende, AVM, üniversite kampüsü ve sanayi alanlarında da kullanarak daha fazla noktaya ulaşmayı sağladıklarını ifade etti. Güray, uygulama ile bugün Türkiye’de 12 şehirde 30’dan fazla AVM, üniversite kampüsü, ofis, müze gibi alanlarda görme engellilerin özgürce hareket etmelerini desteklediklerini anlattı. 2020’de 1 milyon dolar ciro hedefleyen şirket, bu yıl sonu yurt dışına açılmaya hazırlanıyor.

Ersin Güray

İKİ YENİ ÜRÜN GELİŞTİRDİK

  • Üzerinde çalıştıkları projeleri de anlatan Ersin Güray, salgın döneminde en önemli konulardan iki tanesinin sosyal mesafenin korunması ve filyasyonun yapılabilmesi olduğuna işaret etti. Güray, “Normalleşme süreciyle birlikte sosyal mesafenin uygulandığını nasıl takip edebiliriz ve bir yerde pozitif vaka olduğunda kimlere bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu nasıl tespit edebiliriz diye yola çıktık. Mevcutta sağladığımız RTLS (anlık konum takip sistemi) sistemimizde güncelleme yaparak 2 ürün lanse ettik. İlk ürünün demosunu mart ayının sonunda video olarak da paylaştık” dedi.

SANAYİ BÖLGELERİNE SOSYAL MESAFE AYARI

İlk çözümde mobil uygulama ve bluetooth cihazlar yardımıyla bunu takip edebildiklerini aktaran Güray, “Ancak sanayi gibi alanlarda çalışanların akıllı telefonlarını kullanmak çok zordu. Biz de ikinci versiyonda mevcut beacon cihazımıza sesli ve ışıklı uyarı yapma özelliği ekledik. Çalışanlar sosyal mesafeyi ihlal ettiklerinde bu cihazlardan sesli ve ışıklı uyarı geliyor” bilgisini paylaştı. Aynı zamanda bu uyarıları ortamdaki gateway cihazları sayesinde topladıklarını belirten Güray, “Hem anlık ihlalleri hem de bir çalışanda hastalık çıktığında geriye dönük olarak makine öğrenmesi de kullanarak en riskli kişileri tespit edebiliyoruz” diye konuştu.

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