EPDK'dan elektrik faturalarına dair açıklama: Tedarik şirketlerinin taleplerini EPDK belirler

EPDK, sosyal medyada yer alan "dağıtım şirketlerinin elektrik satışı yaptığı" iddiasını yalanladı.

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Tüketicilere elektriği dağıtım şirketi değil görevli tedarik şirketleri satar. Tarifeyi de EPDK belirler. Bu tarifeler dışında şirketler kendi inisiyatifleri ile faturalarda oynama ya da zam yapamazlar" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tedarik şirketleri serbest piyasadan (ikili anlaşmalar ve/veya elektrik borsası olan EPİAŞ üzerinden) veya EÜAŞ üzerinden satın aldıkları enerjiyi serbest olmayan tüketicilere veya ikili anlaşması bulunmayan tüketicilere düzenlenen tarife üzerinden satmakla mükelleftirler. Bu şirketler, EPDK’nın belirlediği fiyattan farklı bir fiyat uygulayamaz."