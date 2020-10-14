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Ekonomi Esnaftan kış sezonu için destek talebi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Esnaftan kış sezonu için destek talebi

Pandemi nedeniyle zor bir sezon geçiren turizmde tüketici tercihini bu yıl deniz turizminden yana kullandı. Kültür turizminde umduğunu bulamayan işletmelerin 10 milyon $ civarında bir kayıp yaşadığına işaret ediliyor. Sektör temsilcileri, hükümetten yeni bir destek ve teşvik paketi istiyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyayı etkisi altına alan koronovirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında turizm geliyor. Bu yıl zor bir sezon geçiren alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bu yılın ilk 8 ayında 9 milyon 271 bin 660 ziyaretçi rakamına ulaşıldı. İlk 8 ayda en çok ziyaretçi Almanya’dan gelirken, yurt dışından gelen ziyaretçiler ağustos ayında en çok Antalya’yı tercih etti. Kıyı bölgelerde yerli ve yabancı tatilci ile bir nebze de olsa esnaf rahat bir nefes alırken, kültür turizminde önemli bir düşüş yaşandığı ifade ediliyor. Yazın umduğunu bulamayan alandaki esnafın en az 10 milyon dolarlık bir kayıp yaşadığını aktaran sektör temsilcileri, işletmelerin kış sezonunda yeni desteklere ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

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ESNAFIN KAYBI 10 MİLYON DOLAR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, turizm sektörünün Türkiye’de belli başlı bir grubun gelir kaynağı olduğuna işaret ederek, “Bu yıl özellikle kültür ve inanç turizm alanlarında turist yok denecek kadar az. Sektörde rehberlerden tutun da yerli esnafa kadar büyük bir kesim zararda” dedi. Bu alanda yaşanan kaybın aşağı yukarı 10 milyon dolar civarında olduğunu anlatan Palandöken, “Bölgeye gelen turist kıyafetten tutun da hediyelik eşya, takı, yiyecek, mücevherat, halıya kadar alışveriş yapıyordu. Uzun zamandır işler durgun” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR KGF’YE İHTİYAÇ VAR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe de, pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında kendilerinin geldiğini belirterek, “Biz bu yıl yurt içinde kültür turlarıyla ilgili ciddi düşüş yaşadık. Bölgemizde otellerin yüzde 20’si açık ama yüzde 15 kapasite ile çalışıyorlar. Otel doluluk oranlarımız yüzde 15-20 civarında seyrediyor” dedi. Şu anda kapalı otel ve turistik firmalarda çalışanların kısa ödenekten yararlandığını söyleyen Özgökçe, “Sektöre Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla bir kredi desteği sağlandı. Ama bu tek başına yeterli değil. En azından yeni sezon başlayana kadar hükümet ve bakanlıktan yeni bir kredi paketi talebimiz var” diye konuştu.

TÜKETİCİNİN TERCİHİ KIYI TURİZMİ OLDU

Jolly Tur Yurtiçi Turlar Direktörü Kerem Gökçe ise, başlattıkları kültür turları taleplerine ilişkin, “Covid 19 dan sonra misafirler yaşadıkları bölgelere yakın bölgelere gitmek istiyorlar. 2019’a göre düşük seviyede, otobüsler de yüzde 50 kapasite engeli bulunuyor. Bu yüzden yüzde 50 ye göre otobüslerimiz dolu gitmekte” ifadelerini kullandı. Türk turizm tüketicisinin bu yıl ilk tercihinin otel tatili olduğunu aktaran Gökçe, ikinci sırada kültür turlarının yer aldığını söyledi. Yılı beklentilerinin üstünde kapatacaklarını kaydeden Gökçe, en çok tercih edilen destinasyonları ise şu şekilde sıraladı: Kapadokya, Mardin, Isparta, Muğla, Çanakkale Urfa ,Hatay, Van, Kars, Artvin, Ordu ,Sinop, Karabük, Bartın, Bursa, Yalova, Balıkesir.

İŞLETMELER ZOR DURUMDA

Yaz sezonunda esnafın umduğunu bulamadığını belirten TESK Başkanı Palandöken, şunları kaydetti: “Bundan sonra da kış turizmi başlıyor. Yazın satış yapamayan esnafın beklentisi de yüksek. Türkiye’de Antalya dahil bütün bölgelerde kış turizmi yapılıyor. Esnaf en azından yanında çalıştırdıklarını muhafaza etmek zorunda. Çünkü bunların hepsi kalifiye eleman. Bir kayak hocasını muhafaza edemezseniz bir sonraki yıl iş yapamazsınız. Geleneksel al-sat yapaların da desteğe ihtiyacı var. Çünkü birçoğunun malları ellerinde kaldı ve ödeme yapamayacak durumdalar. Bu nedenle sektörün ciddi bir desteğe ihtiyacı var.”

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