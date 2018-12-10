Ekonomi Et üretiminde yüzde 145 artış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Et üretiminde yüzde 145 artış - Ekonomi haberleri

Et üretiminde yüzde 145 artış

Son 16 yılda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygulamalarıyla kişi başına kırmızı et üretimi yüzde 145 artışla 15 kilograma yükseldi. 2002 yılında yüzde 4.4 olan hayvancılık desteği de halihazırda yüzde 30’lara gelmiş durumda. Bu sayede 83 milyon lira olan hayvancılık desteği ise 3 milyar liranın üzerine çıktı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Kalkınma bölgelerinde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi projesini hayata geçirildi. DAP, GAP, KOP ve DOKAP Projesi kapsamındaki 41 ilde ahır/ağıl yapımı ve tadilatı için yüzde 50, damızlık boğa, koç ve teke alımlarına ise yüzde 80 hibe veriliyor. Verilen destekler sayesinde 2002-2017 döneminde içinde 50 baş ve üzeri büyükbaş hayvan bulunduran işletme sayısı 8 kat artarak 39 bin 690’a yükseldi.
Kalkınma bölgelerinde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi projesini hayata geçirildi. DAP, GAP, KOP ve DOKAP Projesi kapsamındaki 41 ilde ahır/ağıl yapımı ve tadilatı için yüzde 50, damızlık boğa, koç ve teke alımlarına ise yüzde 80 hibe veriliyor. Verilen destekler sayesinde 2002-2017 döneminde içinde 50 baş ve üzeri büyükbaş hayvan bulunduran işletme sayısı 8 kat artarak 39 bin 690’a yükseldi.

Ülkemizde hayvancılık alanında yapılan çalışmalar vatandaşın sofrasına ulaşan et miktarında da önemli artışları da beraberinde getirdi.

2002 yılından bu yana ülke nüfusu yüzde 18’lik artışla 81 milyona ulaşırken, kişi başı kırmızı et üretimi yıllık 6,1 kilogramdan yüzde 145 artışla 15 kilograma yükseldi. Yine son 16 yılda yapılan çalışmalar sayesinde kırmızı et üretimi 420 bin tondan yüzde 168 artışla 1 milyon 126 bin tona ulaşırken, tavuk eti üretimi 696 bin tondan yüzde 207 artışla 2,1 milyon tona çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçecek yeni projelerle hayvancılık sektörüne yeni bir soluk getirmeyi planlıyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, yapılacak yeni çalışmalarla 24 milyon ton olan hayvansal üretimin, 26,6 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.

28 MİLYAR LİRA HİBE

Hayvancılığın tarımsal destek bütçesinden aldığı pay 2002 yılında yüzde 4.4 oranındayken bugün itibariyle yüzde 30’a çıkarıldı. Bu artış sayesinde 83 milyon lira olan hayvancılık desteği 3 milyar liranın üzerine ulaştı. 2018 yılında ekim ayı sonu itibariyle hayvancılığa 3 milyar 424 milyon liralık destekleme ödemesi yapıldı. Bu yılki ödemeler halen sürerken, 2003 yılından bu yana hayvancılığa toplam 28 milyar lira nakit hibe desteği sağlandı.Bakanlık kaba yem ihtiyacının karşılanması için ise üreticilere 2003-2018 döneminde toplam 5 milyar lira yem bitkileri desteği ödemesi yaptı.

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HAYVAN DESTEĞİ

Yine 2017 yılında 30 ilde yetiştiricilere 2 bin 496 baş damızlık koç ve teke dağıtımı yapan Bakanlık, 2018 sonu itibarıyla de 2 bin 800 baş damızlık koç ve teke daha dağıtmış olacak.

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