Ekonomi Ethereum fiyatı sert yükseldi
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​Ethereum fiyatı yükselişte: ​Ethereum fiyatı ne kadar oldu?

Ethereum fiyatı sert yükseldi

Kripto para piyasalarındaki hareketlilik sonrası yatırımcılar Ethereum'un değerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Geçtiğimiz iki gün içinde, Ethereum’da büyük bir artış oldu. Yaşanan artışların ardından Ethereum fiyatı 1.000 dolar seviyesini kırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ethereum fiyatı yüzde 36’ın üzerinde yükseldi ve hatta ABD doları karşısında 1.000 doları kırdı. Usta analist Aayush Jindal’a göre, Ethereum fiyatı güçlü bir yükseliş trendinde işlem görüyor ve aylık grafik yakın vadede 1.200 dolarlık bir testi gösteriyor.

Ethereum fiyatı yükseliyor ve 800 dolar ve 900 dolar civarında birçok engeli aştı.

Fiyat şu anda 1.000 dolar seviyesinin ve 100 aylık basit hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor.

1.120 DOLARIN ÜZERİ MUHTEMEL

Aylık ETH/USD paritesi grafiğinde (Kraken üzerinden veri akışı) 500 dolar civarında birkaç yükseliş devam modelinin üzerinde bir kırılma oldu. Analistlere göre, paritenin yakın vadede 1.050 dolar ve 1.120 dolarlık direnç seviyelerinin üzerinde yükselmeye devam etmesi muhtemel.

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