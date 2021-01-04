Ethereum fiyatı sert yükseldi

Ethereum fiyatı yüzde 36’ın üzerinde yükseldi ve hatta ABD doları karşısında 1.000 doları kırdı. Usta analist Aayush Jindal’a göre, Ethereum fiyatı güçlü bir yükseliş trendinde işlem görüyor ve aylık grafik yakın vadede 1.200 dolarlık bir testi gösteriyor.

Ethereum fiyatı yükseliyor ve 800 dolar ve 900 dolar civarında birçok engeli aştı.

Fiyat şu anda 1.000 dolar seviyesinin ve 100 aylık basit hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor.

1.120 DOLARIN ÜZERİ MUHTEMEL

Aylık ETH/USD paritesi grafiğinde (Kraken üzerinden veri akışı) 500 dolar civarında birkaç yükseliş devam modelinin üzerinde bir kırılma oldu. Analistlere göre, paritenin yakın vadede 1.050 dolar ve 1.120 dolarlık direnç seviyelerinin üzerinde yükselmeye devam etmesi muhtemel.

EKONOMİ Bitcoin'de rekor sonrası son durum

EKONOMİ Dolar haftaya nasıl başladı?