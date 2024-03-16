Etiketsiz ürünler denetime takıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara’daki alışveriş merkezlerine “yöresel ürünler” adı altında satılan ürünlere denetim gerçekleştirildi.
NUMUNE ALINIP KONTROL EDİLDİ
Malatya lezzetleri, Van otlu peyniri, Kastamonu pastırması, Afyonkarahisar sucuğu gibi ürünleri etiketsiz bir şekilde raflarında satan işletmelere idari para cezası uygulanırken, yönetmeliğe uygun olmayan ve izinsiz satılan ürünlerine de el konuldu. Toplamda 717 kilogram sucuk, 332 kilogram peynir ve 308 kilogram tereyağına el konularak il müdürlüğü depolarında muhafaza altına alındı. Alışveriş merkezlerindeki etiketsiz ürünlere cezalar verilirken, yöresel ürün olup ancak etiketli olan ürünlerden ise numuneler alınıp kontroller yapıldı. Gıda üretim gereksinimlerini karşılamayan ürünleri satan firmalara idari para cezası uygulandı.
7 BİN 500 GÖREVLİ SAHADA
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 7 bin 500 gıda denetçisi Ramazan ayı boyunca vatandaşın sağlığını riske atacak ürünleri saptamak amacıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Denetlemelerin yanı sıra vatandaşların ALO 174 gıda hattına bildirdiği uygunsuzluklar da değerlendiriliyor.