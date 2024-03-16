Etiketsiz ürünler denetime takıldı

Malatya lezzetleri, Van otlu peyniri, Kastamonu pastırması, Afyonkarahisar sucuğu gibi ürünleri etiketsiz bir şekilde raflarında satan işletmelere idari para cezası uygulanırken, yönetmeliğe uygun olmayan ve izinsiz satılan ürünlerine de el konuldu. Toplamda 717 kilogram sucuk, 332 kilogram peynir ve 308 kilogram tereyağına el konularak il müdürlüğü depolarında muhafaza altına alındı. Alışveriş merkezlerindeki etiketsiz ürünlere cezalar verilirken, yöresel ürün olup ancak etiketli olan ürünlerden ise numuneler alınıp kontroller yapıldı. Gıda üretim gereksinimlerini karşılamayan ürünleri satan firmalara idari para cezası uygulandı.