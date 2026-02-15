Evde bakım yardımı ödemelerine zam: Yeni destek tutarı belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli hanelere yönelik evde bakım yardımı ödemesi 2026 yılı itibariyle 13 bin 878 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ve bakıma ihtiyaç duyan bireylerin bulunduğu hanelere sağlanan evde bakım yardımı ödemelerinde 2026 yılı itibarıyla artışa gidildi. Yeni düzenlemeyle birlikte destek tutarı 13 bin 878 TL’ye yükseltildi.