Evde bakım yardımı ödemelerine zam: Yeni destek tutarı belli oldu

Evde bakım yardımı ödemelerine zam: Yeni destek tutarı belli oldu

11:1615/02/2026, Pazar
Evde bakım yardımı 13 bin 878 TL'ye yükseldi
Evde bakım yardımı 13 bin 878 TL'ye yükseldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın dar gelirli hanelere yönelik evde bakım yardımı ödemesi 2026 yılı itibariyle 13 bin 878 TL’ye yükseldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli hanelere yönelik evde bakım yardımı ödemesi 2026 yılı itibariyle 13 bin 878 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

YENİ DESTEK TUTARI AÇIKLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ve bakıma ihtiyaç duyan bireylerin bulunduğu hanelere sağlanan evde bakım yardımı ödemelerinde 2026 yılı itibarıyla artışa gidildi. Yeni düzenlemeyle birlikte destek tutarı 13 bin 878 TL’ye yükseltildi.



#Evde bakım yardımı
#son dakika
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
