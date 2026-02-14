"TÜFE değeri yaklaşık 11 bin 138 TL"





Yıllara göre yatan ikramiyeleri belirten Yüksel, "2018 yılında emekli ikramiyesi ilk olarak bin TL olarak ödendi. 2019-2020 yıllarında biner TL olarak ödenmeye devam etti. 2021 yılında yaklaşık yüzde 10’luk bir artışta 2 bin 100 TL olarak ödendi. 2022 yılında da keza bin 100 TL olarak ödendi. 2023 yılında yaklaşık yüzde 70’lik bir artışta 2 bin TL olarak ödendi. Yine 2024 yılında 3 bin TL, 2025 yılında da emeklilere her bayram döneminde 4 bin TL olarak emekli ikramiyeleri ödenmiştir. Emekli ikramiyesinin ilk verilmeye başladığı 2018 yılında bin TL’nin şu anki günümüzdeki TÜFE değeri yaklaşık 11 bin 138 TL. Dolayısıyla şunu ifade edebiliriz, 2018 yılındaki bin TL maalesef şu an enflasyonist dönem etkisi dolayısıyla 11 bin 138 TL civarındadır. Bu bakımdan maalesef emekli ikramiyeleri enflasyonun altında ezilmektedir" diye konuştu.