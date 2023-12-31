Evde kalan kazanır

Son dönemlerde yıllık mevduat faizlerinin yüzde 50 seviyesine yükselmesini fırsat olarak gören bazı gayrimenkul sahipleri, mülklerini satıp parasını bankada değerlendirmeye başladı. Ancak faiz geliri için başvurulan böyle uygulamaların enflasyonist bir ortamda gayrimenkul sahiplerinin zararına olabileceği uyarıları yapılıyor.

Yeni Şafak'a konuşan Karmar İcra Kurulu Başkanı Emrullah Yedikardeş, “Faiz geliri peşinde koşanlar evsiz kalabilir çünkü hem anaparaları enflasyon karşısında erir hem de gayrimenkuldeki fiyat artışını yakalayamayacakları için bir daha aynı evi almaları mümkün olmayabilir” dedi.





GAYRİMENKUL KAZANDIRDI

Emrullah Yedikardeş

Yedikardeş; döviz, faiz, altın ve gayrimenkulün son 3 yıllık karşılaştırmasının bile, yüksek getiri hayaliyle mülk satanların nasıl bir yanlışa yöneldiğini gösterdiğini anlattı.

Yedikardeş, sözlerini şöyle sürdürdü: “2020 yılında parasını dövize yatıranlar bir doları 7,43 liraya aldılar. Bugün dolar 29,13 lira oldu. 3 yılda parasını dörde katladılar. Döviz mevduatına faiz elde etseler bile paraları asla beşe katlanamadı. Yine aynı dönemde çeyrek birikimini altına yatıranlar bir altını 725 liraya aldılar. Bugünkü değeri yaklaşık 3 bin 250 lira. Yani paralarını dörde katladılar. 2020 yılında politika faizi yüzde 17 seviyesindeydi, bugün yüzde 42,5’e yükseldi.

Faizlerin üçe katlandığını söyleyebiliriz. Peki aynı parayla İstanbul’da site olmayan eski bir apartmandan ev alsalardı ne olurdu? İlan platformları ve online platformlardaki rakamlar gösteriyor ki yatırımlar 3’e katlanmış.

Diğer ilçelerde ise 3 yıllık sürede neredeyse 11 kat artan fiyatlar görüyoruz. Örneğin; Bağcılar’da metrekare fiyatı 3 bin 215 liraydı, bugün yaklaşık 34 bin lira. Fatih’te 4 bin 125 lira olan fiyat bugün yaklaşık 26 bin 600 lira. 6 kattan fazla artış var. Silivri’de 2 bin 450 lira olan fiyat bugün 22 bin 730 lira."





Güvenilir yatırımdan vazgeçmeyin

Gayrimenkul fiyatlarının son 3 yıldaki kadar hızlı artmasa da önümüzdeki dönemlerde yükselmeye devam edeceğini aktaran Emrullah Yedikardeş, şunları kaydetti: "Bugün 1 milyon lira parasını yüzde 47 ile yüzde 50 arasında faizle mevduata yatıranların yıllık kazancı 480 bin civarındadır. 3 yılın sonunda tasarrufunuz en fazla 2 milyon lira daha artar, o da dönemsel faizlerini harcamayıp üstüne eklerseniz. Ama genel eğilim faizi harcamak yönündedir. Enflasyonun düşme eğilimine girmesi ile faiz gelirlerinin de bu seviyelerde kalmayacağını bilmek gerekir. İstanbul’da son 3 yılda gayrimenkul yatırımlarının 3 ila 11 kat artış gösterdiğini düşünecek olursanız, mülkünü satanın aynı evi yerine bir daha koyamayabileceğini hesap etmesinde fayda var.”



