Evlilik Fonu'na başvuru 4 bini aştı

Uluslararası kriterlerden faydalanılarak oluşturulan ve uygulamaya başlanan Aile ve Gençlik Fonu için deprem bölgesi için şartlar özel olarak esnetildi. İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da başvurular alınmaya başlandı. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreç yürütülecek.