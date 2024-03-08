Evlilik Fonu'na başvuru 4 bini aştı

Uluslararası kriterlerden faydalanılarak oluşturulan ve uygulamaya başlanan Aile ve Gençlik Fonu için deprem bölgesi için şartlar özel olarak esnetildi. İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da başvurular alınmaya başlandı. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreç yürütülecek.
18-29 YAŞ ARASI ÇİFTLER
Yaş gruplarına ilişkin yapılan incelemeler doğrultusunda: fondan faydalanmak isteyen gençlerin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması yönünde bir kriter var.
Fondan yararlanacak gençler bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmak ve evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor.