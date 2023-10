Evora İzmir’de ticaretin kapıları açılıyor

Evora İzmir projesinin sadece bir konut projesi olmadığını vurgulayan Umut Durbakayım, projenin aynı yaşam için ihtiyaç duyulan her şeyi karşılayacak bir ticaret merkezi olacağını da belirtti. Ticari ünitelerin şık mağazalarıyla ziyaretçilerine açık alanda alışveriş yapma keyfi sunacağının altını çizen Durbakayım “Açık hava ticaret merkezi özelliği taşıyan ticari üniteler, hem Evora İzmir’de yaşayanlara hem de İzmir halkına hitap edecek. Ticari üniteleri açık alanlar insanların şık ve lüks bir caddede hem ihtiyaçlarını karşılayabilmesi hem de iyi vakit geçirmesini sağlayacak” şeklinde konuştu.

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Umut Durbakayım, Evora İzmir projesinde yer alan ticari alan ve konutlardaki net/brüt metrekare arasındaki oranın ortalama yüzde 30-32 seviyesinde olduğu için bölgedeki en avantajlı net metrekare birim fiyatına sahip olduğunun altını çizdi. Durbakayım, projenin merkezi konumunun ve ulaşım rahatlığının ticaret hayatını her an canlı tutacak cazibede olduğunu belitti.

Hem prestijli hem de kazançlı bir yatırım sunan Evora İzmir’deki 82 ticari ünite, her ölçekte mağaza kullanımına uygun özellikler taşıyor. Cepheleri hem projeye hem de caddeye bakan ticari ünitelerin büyüklükleri brüt 42,06 ile 1145,65 metrekare arasında değişiyor. Alsancak bölgesinin çok değerli ticari alanlarını kapsayacak, Kordon’un yeni çekim merkezi olmaya aday Evora İzmir’de her ihtiyaca cevap verecek ticari ünitelerde açık alan imkanı sunan ve büyüklükleri 7,9 m² İle 172,9 m² arasında değişen “ön kullanım alanı” bulunuyor. Ayrıca hemen hemen her ticari ünite için büyüklükleri 33,28 ile 431 metrekare arasında değişen özel depolar yer alıyor.