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Ekonomi

EYT bugün Meclis’e sunuluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi aralık ayında açıklanan ve milyonlarca çalışanın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi artık Meclis’e geliyor. Teklif bugün AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tarafında düzenlenecek basın toplantısının ardından TBMM Başkanlığı’na sunulacak.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti, 5 maddeden oluşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini bugün Meclis’e sunacak.

AK Parti, 5 maddeden oluşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini bugün Meclis’e sunacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi aralık ayında açıklanan ve milyonlarca çalışanın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi artık Meclis’e geliyor. Teklif bugün AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tarafında düzenlenecek basın toplantısının ardından TBMM Başkanlığı’na sunulacak.

İLK MAAŞLAR MART’TA

Teklifin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aralık ayındaki kabine toplantısında çizdiği çerçevenin dışına çıkmayacağını belirten AK Parti kaynakları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı yasa taslağının geçtiğimiz çarşamba günü AK Parti Meclis Grubu’na ilettiğini ifade ederek, yasanın 2 hafta içerisinde TBMM’ye geçeceğini ifade etti. Kaynaklar, EYT’de ilk maaşların ise kesin olmamakla birlikte mart ayında hesaplara yatacağını kaydetti.


#EYT
#AK Parti
#TBMM
2 saat önce
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EYT bugün Meclis’e sunuluyor
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