EYT bugün Meclis’e sunuluyor

AK Parti, 5 maddeden oluşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini bugün Meclis’e sunacak. Teklifin iki hafta içerisinde Meclis’ten geçmesi beklenirken, kadın çalışanlar, sigortalılık öncesi doğumlar için de borçlanma hakkı istiyor. Doğum borçlanmasının çocuk sayısı sınırı olmaksızın tanınması talep ettiklerini söyleyen HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, “Askerlik borçlanmasında olduğu gibi genişletilebilir” dedi.