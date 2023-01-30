EYT bugün Meclis’e sunuluyor

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AK Parti, 5 maddeden oluşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini bugün Meclis’e sunacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi aralık ayında açıklanan ve milyonlarca çalışanın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi artık Meclis’e geliyor. Teklif bugün AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tarafında düzenlenecek basın toplantısının ardından TBMM Başkanlığı’na sunulacak.
Teklifin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aralık ayındaki kabine toplantısında çizdiği çerçevenin dışına çıkmayacağını belirten AK Parti kaynakları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı yasa taslağının geçtiğimiz çarşamba günü AK Parti Meclis Grubu’na ilettiğini ifade ederek, yasanın 2 hafta içerisinde TBMM’ye geçeceğini ifade etti. Kaynaklar, EYT’de ilk maaşların ise kesin olmamakla birlikte mart ayında hesaplara yatacağını kaydetti.