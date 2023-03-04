EYT’de ilk gün izdihamı

Cumhurbaşkanının onayıyla birlikte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta 2 milyon 200 bin kişi emekli olmaya hak kazandı. Başvuru işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binalarına koşan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Emekli olmaya hak kazananlar, SGK müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet üzerinden de başvuruyu yapabiliyor.

PANİĞE GEREK YOK

Başvurunun erken yapılması maaş alım sürecini etkilemiyor. 3 Mart günü başvuran da 30 Mart'ta başvuran da 1 Nisan itibariyle emeklilik maaşı hak edecek.

EYT başvuruları için en kolay ve en hızlı yöntem olan e-Devlet’te süre sınırı olmaksızın işlemler gerçekleştirilebiliyor. Düzenlemeyle birlikte hak sahipleri, istedikleri zaman güvenli şekilde başvurularını e-Devlet Kapısı’nda yer alan ‘Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi’ dijital hizmeti üzerinden gerçekleştirebiliyor. Hak sahipleri, e-Devlet Kapısı’nda yer alan arama çubuğuna EYT, gelir, aylık, ödenek veya emekli kelimelerinden birini yazarak hizmete erişebiliyor. İlk gün yaşanan yoğunluk sebebiyle e-Devlet’e de erişimde sorunlar yaşandı. Vatandaşlar, siteye uzun süre ulaşamadı.

E-DEVLET'TE İZLENECEK ADIMLAR

e-Devlet Kapısı ana sayfasında yer alan 4/A ve 4/B emeklilik başvuruları duyurusu üzerinden de dijital hizmete erişim sağlanabiliyor. ‘Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi'nin Verilmesi’ başlıklı dijital hizmete erişim sağlandıktan sonra açılan ekranda ‘Yeni Başvuru’ butonu tıklanıp, tahsis talep türü olarak ‘Yaşlılık Aylığı’nın seçilmesi gerekiyor. Sonrasında dijital hizmette sigortalı türü olarak SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4/A SSK’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4/B Bağkur’ seçeneğini işaretlemesi ve ‘Başvur’ butonuna tıklaması gerekiyor. Devamında maaş ödemesinin yapılacağı banka ve şube bilgisi ile e-posta, cep telefonu numarası, adres bilgisini içeren iletişim bilgilerinin doldurulması önem taşıyor. ‘Aylık alıyor mu?’ sorusuna ‘Evet’ veya ‘Hayır’ yanıtı verildikten sonra son aşamaya geçiliyor. Son aşamada ‘Başvur’ butonuna basılarak başvuru tamamlanmış oluyor.

Yıllardır bu anı bekliyorduk

EYT’liler, emeklilik işlemlerini yapmak için Zeytinburnu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne (SGK) günün erken saatlerinde geldi. Burada uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, mutluluklarını ve memnuniyetlerini dile getirdi. 53 yaşındaki Ayhan Uçar, emekli olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Hep bu anı bekliyorduk, mutluyuz” dedi. Kemal Öztürk (52), “Allah devletimizden razı olsun. Bizim için elinden geleni yaptı ve yasa onaylandı. Şimdi bize, sadece evrak işlerini halletmek kaldı” diye konuştu. Bir başka hak sahibi vatandaş Mehmet Şen (49) ise, “Süreç benim için çok kolay oldu diyebilirim. Sonuç olarak hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

EYT’de mutlu son

EYT düzenlemesinde şartları sağlayan vatandaşlar, emeklilik dilekçelerini verebilmek için Türkiye genelinde SGK merkezlerine akın etti. Yoğunluk yaşayan merkezlerden biri de Ankara Kızılay’da bulunan SGK merkezi oldu. Emeklilik dilekçesi veren ya da ilave borçlanma talebinde bulunanlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların formlara ulaşabilmesi için bina önüne masa ve sandalyeler koyularak formların nasıl doldurulacağı ve şartlar hakkında bilgi verildi.

KÖYÜME DÖNÜP HAYVANCILIK YAPACAĞIM

Emeklilik için dilekçe veren Fatma Yeltekin (52) , “EYT ile emekli olacakların birçoğu çalışacaklarını söyledi. Ben artık bu saatten sonra Allah için çalışacağım. Abdestimi alıp Kur’an-ı Kerim okuyacağım, dünyalık işim bitti. Emekli maaşım bir şekilde bana yeter” diye konuştu. Bülent Özdağ (49) ise, “EYT çıkmasa idi en az 10 yıl daha çalışacaktım. Şimdi köyüme döneceğim ve hayvancılık ile uğraşacağım” dedi. Uzun yıllardır gıda sektöründe çalıştığını söyleyen Satılmış Küpeli (52) de, “Yıllardır bu anı bekliyorduk. Başvuruların açıldığını öğrenir öğrenmez geldik. Yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığını alacağız” ifadelerini kullandı.







