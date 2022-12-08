EYT'nin kapsamı ne olacak? Bakan Bilgin açıklamada bulunuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda konuşuyor.

#CANLI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşuyor https://t.co/A7Uy8OKR4O — Yeni Şafak (@yenisafak) December 8, 2022

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Endüstriyel toplumda çalışma ilişkileri dediğimiz zaman endüstri ilişkileri bizim temel bir kavramımız haline gelmektedir. Bu kavramın içinde endüstri ilişkilerinde özellikle işçi-işveren ilişkisi önemlidir.

İşçi-işveren ilişkilerinde biz devlet olarak nerede duruyoruz? Bu soru bizim Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren bunu sık sık söylüyorum fert başına düşen milli gelirin 58 dolar olduğu zamandan itibaren devlet emekçilerinin, çalışanlarının hukukunu kendi şartları içerisinde düzenleyecek tedbirleri hep almaya gayret etmiştir. Bu kıdem tazminatı olarak bildiğimiz emekçilerimiz için önemli olan bir müessese 1936 tarihinde çıkan bir kanuna referans vermektedir. Çalışanlarını, emekçilerini koruyan bir sosyal devlet anlayışına dayanmaktadır.

REKLAM

Modern toplumda sendikalar en önemli kurumdur. Sendikalar şu varsayım üzerine kurulmuştur; Sermaye kendiliğinden güçlüdür. Sermayenin gücünü dengeleyecek bir imkan olarak sosyal devlet sendikal özgürlüğü ve emekçilerin örgütlenmesi ilkesini benimsemiştir. Dolayısıyla emekçilerin örgütlenmesi, işçilerin örgütlenmesi ve sendikal özgürlükleri kullanması onları işverene karşı eşit hale getirecek bir müessese olarak teorik olarak düşünülmüştür. Bunu yaşatmak bu eşit ilişki iklimini oluşturmak bizim Çalışma Bakanlığının görevidir.

Bütün çalışma hukukumuz, sendikalar hukuku, iş kanunumuz, toplu sözleşme hukukumuz hepsi bu anlayışla işlev görmek durumundadır. Bu bakımdan biz sendikalaşmayı son derece önemli görüyoruz. Fakat Türkiye'de kamu çalışanları sendikalaşma oranı oldukça yüksek sayılabilir yüzde 70'in üzerindedir. Fakat işçilerimizin sendikalaşma oranı oldukça düşüktür.

REKLAM

"ASGARİ ÜCRETTE RAKAM TELEFFUZ ETMEM DOĞRU OLMAZ"

Asgari ücret çalışmaları başlamadan önce kamuoyunun beklentisi nedir diye araştırma yaptırıyorduk. O araştırmaya göre bu beklenti araştırması tabi. Ortalama kamuoyunun beklentisi çok yüksek çıktı. 8 bin liranın üzerinde çıktı. İşverenlerin beklentisi rakam 7 bin lira civarında çıktı. Asgari ücretliler Türkiye ortalamasından bahsediyorum 7 bin 600 lira çıktı.

Bu rakamlar bize fikir verdi. Tabii konuşulan rakamlar var ama benim komisyon çalışmaları sürerken bir rakam telaffuz etmem yakışık almaz.

"ASGARİ ÜCRETLİLERİN ORANI YÜZDE 38"

Asgari ücretlilerin oranı yüzde 38. Küçümsenecek bir rakam değil, ciddiye almamız lazım. Bu gösteriyor ki asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değil.

REKLAM

SÖZLEŞMELİYE KADRO

Sözleşmeli personeller hangi tür olursa olsun hepsini toparlayıp disiplin altına alıyoruz. Hemen kadroya geçiriyoruz. Sayı yaklaşık 500 bine ulaşacak. Çalışma teknik olarak bitti.

EYT DÜZENLEMESİ

EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan biri. Uzamasının birkaç nedeni var. Bir defa herkesi dinliyoruz. En son odaları dinlemeye başladık.

Bu mesele hep devlet açısından ele alınan bir konuydu fakat doğrudan doğruya işvereni ilgilendiriyor.

Yaş sınırı kamuoyunda en çok tartışılan konulardan.

Bir de bizim çalışmanın teknik yönü ile ilgili problemler var. 1999 8 Eylül öncesini kapsıyor. Ama henüz o zaman bizde dijital kayıt sistemi yoktu. Biz bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz.

REKLAM

Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman yüce Meclis'te bunu paylaşacağım. Şunu söyleyeceği en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Temel üç kriter var. Bugün yaş şartı olmasaydı ne kadar kişi emekli olur onu açıklamıştım. Bu sayı ocak ayında daha da yükselecek.

Ayrıntılar geliyor...

EKONOMİ EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den ilk cevap

EKONOMİ Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret mesajı: Memnuniyet verici seviyede olacak