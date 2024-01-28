F-16’ya onay: Resmi bildirim Kongre’de

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye'ye 40 F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin satılmasını onaylayan resmi tebligatı Kongre'ye gönderdiği belirtildi. “Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'ne yaklaşık 23 milyar dolar değerinde F-16 alımı ve modernizasyonu ile ilgili ekipmanların satışını onaylayan kararını verdi” denilen açıklamada Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’nın ilgili sertifikasyonu dün Kongre'ye ilettiği kaydedildi. Türkiye'ye F-16 satışının NATO'nun güvenlik ve istikrarı açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamada, Ankara'ya 40 yeni F-16 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin yanı sıra ilgili ekipmanların temin edileceği belirtildi.