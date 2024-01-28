F-16’ya onay: Resmi bildirim Kongre’de

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye'ye 40 F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin satılmasını onaylayan resmi tebligatı Kongre'ye gönderdiği belirtildi. “Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'ne yaklaşık 23 milyar dolar değerinde F-16 alımı ve modernizasyonu ile ilgili ekipmanların satışını onaylayan kararını verdi” denilen açıklamada Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’nın ilgili sertifikasyonu dün Kongre'ye ilettiği kaydedildi. Türkiye'ye F-16 satışının NATO'nun güvenlik ve istikrarı açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamada, Ankara'ya 40 yeni F-16 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin yanı sıra ilgili ekipmanların temin edileceği belirtildi.
15 GÜNLÜK YASAL SÜRE VAR
Silah satışının gerçekleşebilmesi için ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına Kongre'den itiraz gelmemesi gerekiyor. Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin değerlendirme ve varsa itiraz hakkı bulunuyor. Yabancı ülkelere silah satışında denetim görevi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin Başkanı Ben Cardin, Türkiye'ye F-16'ların satışına onay vereceğini açıkladı. Aynı saatlerde konuya ilişkin bir açıklama yapan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul da İsveç'in NATO üyeliğinin Ankara tarafından onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'ye F-16'ların satışına onay vereceklerini bildirdi. ABD Kongresi'nin satışı değerlendirmek için 15 günlük yasal süresi bulunuyor. Bu sürede itiraz olmazsa satış resmen gerçekleşecek.