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Ekonomi

F-16’ya onay: Resmi bildirim Kongre’de

Biden yönetimi, Türkiye’nin Ekim 2021’de istediği F-16’ları 2 yıl gecikmeyle veriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 modernizasyon kitinin satılmasını onaylayan resmi tebligatı Kongre’ye gönderdi. Kongre’den 15 gün içinde itiraz gelmezse satış resmen gerçekleşecek. Kongre’nin ilgili iki komite başkanı da satışı desteklediklerini açıkladı.

04:00 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 05:35 - 28/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Türkiye, ABD'den 40 yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti talep etmişti.
Türkiye, ABD'den 40 yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti talep etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye'ye 40 F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin satılmasını onaylayan resmi tebligatı Kongre'ye gönderdiği belirtildi. “Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'ne yaklaşık 23 milyar dolar değerinde F-16 alımı ve modernizasyonu ile ilgili ekipmanların satışını onaylayan kararını verdi” denilen açıklamada Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’nın ilgili sertifikasyonu dün Kongre'ye ilettiği kaydedildi. Türkiye'ye F-16 satışının NATO'nun güvenlik ve istikrarı açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamada, Ankara'ya 40 yeni F-16 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin yanı sıra ilgili ekipmanların temin edileceği belirtildi.


15 GÜNLÜK YASAL SÜRE VAR

Silah satışının gerçekleşebilmesi için ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına Kongre'den itiraz gelmemesi gerekiyor. Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin değerlendirme ve varsa itiraz hakkı bulunuyor. Yabancı ülkelere silah satışında denetim görevi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin Başkanı Ben Cardin, Türkiye'ye F-16'ların satışına onay vereceğini açıkladı. Aynı saatlerde konuya ilişkin bir açıklama yapan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul da İsveç'in NATO üyeliğinin Ankara tarafından onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'ye F-16'ların satışına onay vereceklerini bildirdi. ABD Kongresi'nin satışı değerlendirmek için 15 günlük yasal süresi bulunuyor. Bu sürede itiraz olmazsa satış resmen gerçekleşecek.


#F-16
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