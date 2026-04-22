Faiz, Karahan'ın keyfi kararını bekliyor

Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün yılın üçüncü faiz kararını açıklayacak. 22 Ocak’taki ilk toplantıda 100 baz puanlık indirimle geçiştiren Merkez Bankası politika faizini yüzde 38’den yüzde 37’ye indirdi. 12 Mart’taki toplantıyı ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan süreci bahane eden Merkez Bankası, mart toplantısında faizi sabit bıraktı. Küçük adımlarla başlattığı faiz indirim sürecini durduran Merkez Bankası’nın bugün nasıl bir karar açıklayacağı merak ediliyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan; Mart 2024 seçimlerinden bir hafta önce piyasa beklentisi olmamasına rağmen faizleri 500 baz puan artırmıştı. Kapalı toplantılarda Karahan, “Herhangi bir beklenti ve talep yoktu. Hiç kimsenin böyle bir düşüncesi yoktu. Seçimlere 1 hafta kala faizleri 500 baz puan artırmaya karar verdim. Ama artırmayabilirdim” demişti. Karahan’ın bugün nasıl bir karar açıklayacağı merak ediliyor. Faizleri yükseltirken 500-700 baz puan aralığında değişen kararlar alan Merkez Bankası’nın faizleri indirirken 100 baz puanlık kararlar vermesi belirsizliği artırıyor. 2025 yılını sembolik faiz indirimleriyle geçiştiren Merkez Bankası’nın, 2026'ya da karamsar bir tabloyla başlaması, önünü görmekte zorlanan iş dünyasının işini daha da zorlaştırıyor. Karahan’ın, iş dünyasından tepki gören “Aşırı temkinli" tutumu nedeniyle sanayici üretim çarklarını döndürmekte zorlanırken, ihracatçılar rakipleri karşısında rekabet gücünü kaybediyor.