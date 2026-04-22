Faiz, Karahan'ın keyfi kararını bekliyor

Küçük adımlarla başlattığı faiz indirim sürecine geçen ayki toplantıda son veren Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın bugün nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyor. Mart 2024 seçimlerinden önce piyasa beklentisi olmamasına rağmen faizleri 5 puan birden artıran Karahan, kapalı toplantılarda şunları söylemişti: "Herhangi bir beklenti ve talep yoktu. Hiç kimsenin böyle bir düşüncesi yoktu. Seçimlere 1 hafta kala faizleri 500 baz puan artırmaya karar verdim. Ama artırmayabilirdim.”
Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün yılın üçüncü faiz kararını açıklayacak. 22 Ocak’taki ilk toplantıda 100 baz puanlık indirimle geçiştiren Merkez Bankası politika faizini yüzde 38’den yüzde 37’ye indirdi. 12 Mart’taki toplantıyı ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan süreci bahane eden Merkez Bankası, mart toplantısında faizi sabit bıraktı. Küçük adımlarla başlattığı faiz indirim sürecini durduran Merkez Bankası’nın bugün nasıl bir karar açıklayacağı merak ediliyor.
KARAHAN: FAİZLERİ ARTIRMAYABİLİRDİM
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan; Mart 2024 seçimlerinden bir hafta önce piyasa beklentisi olmamasına rağmen faizleri 500 baz puan artırmıştı. Kapalı toplantılarda Karahan, “Herhangi bir beklenti ve talep yoktu. Hiç kimsenin böyle bir düşüncesi yoktu. Seçimlere 1 hafta kala faizleri 500 baz puan artırmaya karar verdim. Ama artırmayabilirdim” demişti. Karahan’ın bugün nasıl bir karar açıklayacağı merak ediliyor. Faizleri yükseltirken 500-700 baz puan aralığında değişen kararlar alan Merkez Bankası’nın faizleri indirirken 100 baz puanlık kararlar vermesi belirsizliği artırıyor. 2025 yılını sembolik faiz indirimleriyle geçiştiren Merkez Bankası’nın, 2026'ya da karamsar bir tabloyla başlaması, önünü görmekte zorlanan iş dünyasının işini daha da zorlaştırıyor. Karahan’ın, iş dünyasından tepki gören “Aşırı temkinli" tutumu nedeniyle sanayici üretim çarklarını döndürmekte zorlanırken, ihracatçılar rakipleri karşısında rekabet gücünü kaybediyor.
REEL FAİZ HÂLÂ 6-7 PUAN
Enflasyon dört aydır yüzde 30-32 bandında seyrederken Merkez Bankası politika faizini bu oranın çok üzerinde tutuyor. Merkez Bankası’nın reel faizi 7 puandan aşağıya düşürmemesi, bankaların son haftalarda mevduat faizlerini yeniden yükseltmesine neden oldu. Yüksek faizle mevduat toplama yarışına giren bankaların, oluşan maliyeti kredi faizlerine yansıtması bekleniyor. Sanayici, tüccar, ihracatçı ve girişimcinin ticari kredi faizinin yanı sıra; ev araba, beyaz eşya almak isteyen vatandaşın katlanmak zorunda olduğu faiz yükü de arttı.