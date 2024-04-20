Faizsiz finansmana ilgi zirvede

Günümüzün ekonomik şartlarında konut ya da araç almak ancak tasarruf ile mümkün ve daha kolay olarak görülüyor. Ev, iş yeri ve otomobil hayaline kavuşmak isteyen vatandaş, kredi maliyetlerindeki artış sebebiyle bankalar yerine tasarruf finansman şirketlerinin kapısını daha çok çalmaya başladı. Özellikle son dönemde insanlar bu sistemi daha çok benimsedi ve kullanmaya başladılar.





163 MİLYAR LİRALIK EKONOMİK BÜYÜKLÜK

Son dönemde faizlerin yükselmesi ve krediye ulaşımın zorlaşması tasarruf finansman sektörüne ilgiyi artırdı. Vatandaşlar ev, iş yeri ve otomobil için tasarruf finansman şirketlerine başvuruyor. Dünyada bu pazar 900 milyar avroya ulaşırken, Türkiye’de 2023 Aralık verilerine göre toplam sözleşme tutarı 162 milyar 766 milyon lira oldu, müşteri sayısı da 370 bin 936'ya ulaştı. 2021'de bu rakam, 28 milyar liralık sözleşme tutarı ve 300 bin müşteriydi.





FAİZLERİN YÜKSELMESİ KATILIMA YÖNELTTİ

Yüksek konut kredisi faizleri ve bunun getirdiği yük başta olmak üzere istenilen gelire sahip olamama ve faiz hassasiyeti gibi nedenler de son dönemde faizsiz konut edindirme sistemine ilginin sebepleri. Türkiye'de 40 yılı aşkın uygulanan tasarruf finansmanı yöntemi, yapılan yasal düzenlemelerle lisanslı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Sistemin faizsiz bir model olması, küçük yatırımcıya alternatif sunması, tasarrufların direkt yatırıma yönelmesi gibi birçok avantajı bünyesinde barındırıyor. Tasarruf finansman modelinde maliyetler yüzde 8 ila 10 arasında değişirken, bankalarda kredi faizleri yüzde 50'lere dayandı ve bu en büyük etken olarak görülüyor.





2023 KÂRI 6 MILYAR 302 MILYON LİRA

Sektörün kârı 6 milyar 302 milyon lira oldu. 2021'de 342 milyon lira kâr eden sektör, yüzde 1.750 artış göstererek 2023'te 6 milyar 302 milyon liraya çıktı. Bu da sektörün giderek büyüdüğünü gösteriyor. Personel sayısı ise 4 bin 368’e ulaştı. Şu anda toplamda 6 şirket aktif.





MÜŞTERI BIZI ÇIKIŞ YOLU OLARAK GÖRÜYOR

Faizsiz tasarruf finansman sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Tasarruf Finansman Şirketleri Sektör Başkanı Eyüp Akbal, "Kredi faizleri yüksek ve ev almak artık çok zor. Vatandaş da bizi haliyle çıkış yolu olarak görüyor. Yoğunluk yaşıyoruz" dedi.



